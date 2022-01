Sớm phục hồi kinh tế

Đại dịch đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu hụt nguồn lao động…khiến kinh tế suy giảm. Năm 2021, kinh tế nước ta chỉ tăng trưởng 2,58%, thấp hơn mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, từ khi thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, kinh tế đã có dấu hiệu khởi sắc. Thúc đẩy kinh tế phục hồi nhanh hơn là việc làm quan trọng và cần thiết trong lúc này.

Hôm qua, tại kỳ họp bất thường chưa có trong tiền lệ, Quốc hội đã xem xét gói tài khóa, tiền tệ gần 350 nghìn tỷ đồng, tập trung thực hiện trong 2 năm 2022, 2023. Đây là gói bổ sung ngoài khung khổ đầu tư công trung hạn 5 năm, ngoài các chính sách đã quyết định trong năm 2020, 202.

Thảo luận về nội dung này, các đại biểu Quốc hội tán thành với việc ban hành chính sách, cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do đại dịch gây ra. Một số đại biểu còn nhấn mạnh, việc ban hành gói này không sớm nhưng chưa phải muộn. Chính sách tập trung thực hiện trong 2 năm nên phải càng nhanh càng tốt, dứt điểm để giải quyết được bài toán phục hồi và phát triển kinh tế.

Gói kích thích phục hồi kinh tế này càng có ý nghĩa bởi thời gian gần đây, dòng vốn đổ vào chứng khoán và bất động sản khiến thị trường này có những dấu hiệu nóng bất thường.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Giai đoạn này, Chính phủ dự kiến đầu tư 729 km, chia thành 12 dự án thành phần có thể vận hành khai thác độc lập.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 147 nghìn tỷ đồng. Do khó khăn trong việc huy động vốn ngoài ngân sách, Chính phủ kiến nghị triển khai dự án theo hình thức đầu tư công, sau khi hoàn thành sẽ nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn nhà nước. Việc triển khai dự án này sẽ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Trong một động thái khác, Chính phủ cũng vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Thực hiện tốt Chương trình này sẽ tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch bệnh, tạo đà khôi phục và phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Theo đó, Chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, phấn đấu tăng trưởng kinh tế 6-6,5%. Để thực hiện mục tiêu đề ra, Chính phủ sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách. Đồng thời tăng cường tiết kiệm chi ngân sách, giảm chi tiêu thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển.

Ngân sách nhà nước không hỗ trợ chi thường xuyên đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên.

Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc các bộ, cơ quan trung ương xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025 giảm tối thiểu 15% so với dự toán chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2021, năm 2022 giảm tối thiểu 2,5% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước tương ứng mức giảm chi thường xuyên từ ngân sách, hướng tới mục tiêu năm 2025 giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc các bộ, cơ quan trung ương tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với giai đoạn 2016 - 2020, dự toán chi năm 2022 giảm tối thiểu 2% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, trừ các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Cùng với tiết kiệm chi, Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với sử dụng nguồn vốn này có hiệu quả để góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác.

Với những giải pháp tổng thể đó cho thấy Chính phủ rất quyết tâm phục hồi kinh tế sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Những chính sách kịp thời sẽ kích thích kinh tế trong nước tăng trưởng, không lỡ đà hồi phục của kinh tế thế giới.

Xuân Hòa