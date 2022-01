Công an tỉnh chuyển một số thủ tục hành chính sang bộ phận 1 cửa các cấp

Từ 17/1/2022, Công an tỉnh chính thức đưa các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực cấp, quản lý CCCD sang tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHC) tỉnh nhằm đẩy nhanh quá trình cải cách TTHC, tạo sự công khai, minh bạch; tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.



Công an tỉnh tiếp tục đưa các TTHC lĩnh vực cấp, quản lý CCCD sang tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHC tỉnh.





Thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 7/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan T.Ư được tổ chức theo ngành dọc, đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại TTPVHCC tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã, đến ngày 16/4/2020, Công an tỉnh đã triển khai chuyển các TTHC trong lĩnh vực đăng ký quản lý con dấu; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện sang tiếp nhận, giải quyết tại TTPVHCC tỉnh.

Đối với thủ tục cấp, quản lý căn cước công dân và các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện vẫn tiếp nhận và giải quyết tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các huyện, thành phố.

Từ đó cho đến nay, mặc dù dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan nhà nước, nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính, tuy nhiên, việc giải quyết TTHC tại TTPVHC của Công an tỉnh trong các lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đăng ký, quản lý con dấu… vẫn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đơn cử, trong lĩnh vực đăng ký quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, 16/16 hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết TTHC đầy đủ trên phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công của tỉnh; tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC trước và đúng hạn đạt 100%, không có hồ sơ chậm.

Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu, 248/248 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn. Trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy, tỷ lệ hồ sơ trả lại trong quá trình thẩm định và người nộp hồ sơ xin rút chỉ có 2,83% (24/846 hồ sơ) thấp hơn 3% so với quy định…

Dựa trên kết quả đó, để tiếp tục phục vụ nhân dân tốt hơn, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, từ ngày 17/1/2022, Công an tỉnh tiếp tục đưa các TTHC lĩnh vực cấp, quản lý CCCD sang tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHC tỉnh.

Công an các huyện, thành phố chuyển các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; cấp căn cước công dân sang tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa cấp huyện.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, lãnh, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan có liên quan, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, sẵn sàng triển khai.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cho biết: “Đến nay, Công an tỉnh đã có kênh truyền riêng từ Công an tỉnh đến TTPVHCC tỉnh và từ công an huyện đến bộ phận 1 cửa cấp huyện. Đồng thời, CBCS được cử sang thực hiện nhiệm vụ đều là những cán bộ am hiểu lĩnh vực quản lý hành chính; nắm rõ các quy định của pháp luật, quy trình giải quyết liên quan đến các TTHC và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; có kinh nghiệm và kỹ năng giao tiếp tốt… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện thành phố chỉ đạo TTPVHCC tỉnh và bộ phận 1 cửa các huyện, thành phố bố trí địa điểm, đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ, chiến sĩ được cử sang tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận 1 cửa theo đúng quy.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các huyện, thành phố chủ động phương án về thiết bị nghiệp vụ, đảm bảo công tác bảo mật đường truyền, trang thiết bị theo chỉ đạo của Bộ Công an; căn cứ tình hình phát sinh hồ sơ trên địa bàn, đảm bảo đầy đủ phương tiện phục vụ tốt nhu cầu, nguyện vọng của công dân.

Bài, ảnh: Khánh Linh