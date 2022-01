Quốc hội thảo luận Dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 4/1, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiến hành phiên thảo luận tổ Dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên thảo luận tại Đoàn ĐBQH tỉnh.



Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh chủ trì phiên thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Linh





Dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội là một trong những nội dung quan trọng được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.

Mục tiêu nhằm giúp khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5-7%/năm giai đoạn 2021-2025, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung và dài hạn.

Đồng thời, phục hồi phát triển nhanh sản xuất, kinh doanh, nhất là ngành, lĩnh vực quan trọng, tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trên cơ sở thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, người lao động, nhất là người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, với tổng quy mô 291.000 tỷ đồng, chương trình hỗ trợ đã xác định khung những vấn đề trọng tâm, cần tập trung giải quyết, bao gồm 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với quy mô thực hiện dự kiến trong 2 năm (2022-2023) đó là: Mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế phòng, chống dịch; bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm; hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết về giải pháp tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận về quan điểm, định hướng, quy mô tổng thể chính sách tài khóa, tiền tệ, huy động và phân bổ nguồn lực…

Một số ý kiến đề nghị Chính phủ tính toán, bảo đảm nguồn lực được hấp thụ và phát huy hiệu quả ngay trong 2 năm (2022-2023); xác định cụ thể quy mô tổng thể chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác; sớm phân bổ nguồn lực hỗ trợ cho các dự án để các địa phương triển khai thực hiện; tăng cường tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công; quy định rõ trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chương trình hỗ trợ.

Đồng thời, có chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho những ngành xuất khẩu chủ lực; hỗ trợ nâng cao năng lực của các doanh nghiệp cung ứng vật tư trong nước để bảo đảm nguồn cung nguyên phụ liệu ổn định, không bị phụ thuộc vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu.

Tiếp tục có chính sách riêng cho địa phương có nguồn vốn chủ động thực hiện phục hồi đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, y tế, cải thiện năng lực cạnh tranh, tăng sức chống chịu trong bối cảnh dịch bệnh còn tiềm ẩn nguy cơ và góp phần phát triển kinh tế.

Linh Duy