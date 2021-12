Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều 30/12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tới dự, có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kim Ly

Năm 2021, ngành Thông tin và Truyền thông đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ lớn của ngành. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các doanh nghiệp thông tin và truyền thông vẫn duy trì tốc độ phát triển; tổng doanh thu toàn ngành ước đạt hơn 110.000 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2020; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá hiện hành khu vực sản xuất và dịch vụ lĩnh vực điện tử - viễn thông - công nghệ thông tin - phát thanh truyền hình ước đạt hơn 25.000 tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng sản phẩm GRDP của tỉnh.

Công tác quản lý báo chí, xuất bản theo đúng định hướng; nội dung các cơ quan báo chí phản ánh về tỉnh ngày càng đa dạng, có chiều sâu. Công tác bảo đảm về an toàn, an ninh thông tin được triển khai đồng bộ cả về cơ chế chính sách, tổ chức lực lượng, tập huấn, diễn tập đến các biện pháp kỹ thuật phát hiện, ngăn chặn, xử lý sự cố an toàn thông tin. Năm 2020, Vĩnh Phúc tiếp tục là 1 trong 7 tỉnh được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp loại A về mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Chuyển đổi số từng bước tạo nên sự thay đổi tích cực trong đời sống xã hội, quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19; giúp công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai công việc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kịp thời, sâu sát, hiệu quả, thực hiện “mục tiêu kép” vừa tập trung phòng, chống dịch, vừa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Ngành Thông tin và Truyền thông đã triển khai các ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số phục vụ đời sống trong trạng thái bình thường như bảo đảm thực hiện gần 500 hội nghị truyền hình trực tuyến; bảo đảm đường truyền, thiết bị cho việc dạy và học trực tuyến, phối hợp đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; đẩy mạnh các ứng dụng nền tảng phục vụ quản lý, truy vết các F0, F1…

Phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel triển khai thử nghiệm cung cấp dịch vụ tại 2 trạm 5G; cung cấp dịch vụ truy cập wifi miễn phí tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên và Khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang biểu dương, ghi nhận những thành tích của ngành Thông tin và Truyền thông đạt được trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị trong năm 2022, ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trong đó, trọng tâm là phát huy vai trò của ngành trong công cuộc chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vừa là thách thức, vừa là cơ hội để ngành Thông tin và Truyền thông thúc đẩy chuyển đổi số.

Thời gian tới, ngành cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả và tốc độ chuyển đổi số, từ đó góp phần quản lý, quản trị xã hội tốt hơn; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức và hành động, trách nhiệm của mỗi cán bộ, người dân về chuyển đổi số, hướng đến kinh tế số, xã hội số.

UBND tỉnh sẽ đưa nội dung, nhiệm vụ về chuyển đổi số vào chương trình công tác năm của các sở, ngành, địa phương; bổ sung nguồn lực cho Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện chuyển đổi số; có cơ chế nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chuyển đổi số.

Thùy Linh