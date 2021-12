Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách tại An Giang

Sáng 29/12, nhân chuyến công tác tại tỉnh An Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc Tết và tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

Cùng đi với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

Quang cảnh buổi tặng quà. Ảnh: baoangiang.com.vn

Tại buổi gặp mặt, tặng quà, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách cũng như tình hình lao động, sản xuất của toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần đang đến gần, ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của tỉnh tiếp tục tập trung cao độ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Song song đó thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần trên tinh thần an toàn, tiết kiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, biểu dương những thành tựu tỉnh An Giang đã đạt được trong năm 2021, với nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, khẳng định Đảng, nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của các gia đình chính sách, gia đình có công trong các cuộc kháng chiến cứu nước và công cuộc phát triển đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tặng quà. Ảnh: baoangiang.com.vn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh An Giang thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 8-12-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tỉnh An Giang cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào vùng núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, kịp thời thăm hỏi, chúc Tết, chăm lo thường xuyên cho những gia đình chính sách, gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, hộ nghèo, khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để nhân dân đón Tết sum vầy, hạnh phúc, an toàn, tiết kiệm…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đón năm mới 2022 và Tết cổ truyền dân tộc Nhâm Dần vui tươi, an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái thêm nhiều thành tựu hơn nữa trong năm mới.

Trong không khí vui tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã trao tặng quà cho 20 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố Long Xuyên; đồng thời trao 1 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh An Giang từ Quỹ vaccine phòng, chống dịch.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã đến thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình ông Nguyễn Thanh Hoàng, là gia đình chính sách ở phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên.

(Theo TTXVN)