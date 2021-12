Ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch, tín dụng vẫn tăng 14,57%

Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết: Mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, nhưng tín dụng vẫn tăng từ đầu năm và cao hơn so cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 22/12, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 12,68% so với cuối năm 2020, tăng khoảng 14,57% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2022, NHNN tiếp tục có các giải pháp tín dụng nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế

Theo NHNN, dư nợ tín dụng đối với 23 chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH đến 30/11 đạt 245.199 tỷ đồng, tăng 8,4% so với năm 2020, với hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Trước đó, đại diện Công ty Chứng khoán SSI nhận định: Tín dụng đã tăng tương đối mạnh trong 2 tháng qua, phù hợp với việc nền kinh tế đang từng bước hồi phục sau dịch. SSI nhận định tăng trưởng tín dụng trong năm 2021 có thể đạt 13%. Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Vietcombank cũng lý giải sự nóng lên của thị trường bất động sản, chứng khoán thời gian qua cũng một phần thúc đẩy tín dụng bán lẻ tăng cao.

Ở chiều ngược lại, lãi suất huy động được ghi nhận vẫn tiếp tục tăng nhẹ 0,1 - 0,2 điểm % tại một số ngân hàng vừa và nhỏ, nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi từ dân cư để bảo đảm hoạt động cho vay cũng như nhu cầu khác của ngân hàng trong giai đoạn cuối năm. Dù vậy, mặt bằng lãi suất huy động vẫn đang được duy trì ở mức thấp từ năm ngoái đến nay.

Liên quan đến các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do đại dịch, tính đến 20/12, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với giá trị nợ lũy kế từ khi có dịch khoảng 607.000 tỷ đồng, hiện có khoảng 775.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch được cơ cấu lại nợ, với dư nợ trên 296.000 tỷ đồng. NHNN cũng đa miễn, giảm, hạ lãi suất cho trên 1,96 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch với dư nợ hơn 3,87 triệu tỷ đồng; tổng số tiền lãi lũy kế đến nay TCTD đã miễn, giảm, hạ cho khách hàng khoảng 34.900 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cho vay mới lãi suất thấp hơn so với trước dịch với doanh số lũy kế từ 23/01/2020 đến nay đạt trên 7,4 triệu tỷ đồng cho khoảng trên 1,3 triệu khách hàng.

Đề cập về các chính sách giảm lãi có thực chất nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp? Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết: “NHNN sẽ công bố cụ thể, chi tiết thông tin về việc các ngân hàng giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp để cộng đồng tự đánh giá về ngân hàng nào lãi nhiều trong khi giảm lãi suất ít. Ngân hàng cũng là doanh nghiệp nhưng trong bối cảnh hiện nay, các TCTD cũng cần có sự đồng hành chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Theo Phó Thống đốc Tú cho biết, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,9%; nợ xấu nội bảng và nợ đã bán cho Công ty quản lý tài sản (VAMC) chưa xử lý là 3,79%; nợ xấu nội bảng cùng với nợ đã bán cho VAMC và nợ tiềm ẩn đã cơ cấu theo Thông tư 01, 03, 14 là 8,2%. “Nợ xấu tăng là điều không mong muốn nhưng đây là điều bất khả kháng do bối cảnh đại dịch COVID-19”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú chia sẻ.

Trong năm 2022, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, thích ứng kịp thời với diễn biến thị trường trong và ngoài nước.

“Đối với chính sách lãi suất, NHNN sẽ điều hành phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ; khuyến khích các TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện giảm chi phí vốn cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Bên cạnh đó, điều hành các giải pháp tín dụng nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng tín dụng năm 2022 khoảng 14% nhưng trong điều hành có thể tăng lên và cũng có thể dưới mục tiêu”, Phó Thống đốc cho biết.

Theo đó, phương án tín dụng sẽ hướng vào lĩnh vực ưu tiên, khó khăn của nền kinh tế do tác động của đại dịch. Không tập trung vốn cho những lĩnh vực không ưu tiên như bất động sản bao gồm đầu cơ, vốn cho dự án lớn với rủi ro hệ số cao; thị trường chứng khoán (TTCK) đầu cơ, tăng trưởng nóng không giúp TTCK phát triển lành mạnh, ổn định… Lãnh đạo NHNN nhấn mạnh: Không những không tăng tín dụng vào lĩnh vực không ưu tiên mà còn kiểm soát chặt chẽ, thậm chí sẽ còn thanh tra…; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thiên tai, dịch bệnh.

(Theo TTXVN)