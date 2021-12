Bộ trưởng Tô Lâm: Đến năm 2025 cơ bản xây dựng CAND tinh, gọn, mạnh

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh điều này tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 khai mạc sáng 27/12 tại Hà Nội.

Sáng 27/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; các Ủy viên Trung ương Đảng: Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Thiếu tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh… Cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Viện KSND tối cao, TAND tối cao, lãnh đạo Bộ Công an.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các cán bộ lãnh đạo Bộ Công an

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu, quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 10 năm 2021 - 2030; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chinh trị, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực thực hiện chủ trương thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021; đánh giá kết quả năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Công an nhân dân (CAND); sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị và Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ; phổ biến một số nội dung cơ bản của Đề án về “Đẩy mạnh xây dựng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 trong lực lượng CAND.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm về các hoạt động tiêu biểu của lực lượng CAND năm 2021 bên lề hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhận định, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, quan trọng của đất nước. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xung kích trên các tuyến đầu phòng, chống dịch, cùng các bộ, ngành: lực lượng Quân đội, lực lượng Y tế, cả hệ thống chính trị tạo "lá chắn" vững chắc trong phòng, chống dịch, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, các địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, lực lượng CAND luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu công tác Công an đã đề ra, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, việc đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tình hình kết quả công tác Công an năm 2021 tạo tiền đề, là cơ sở quan trọng xác định các chủ trương, giải pháp phù hợp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2022 và những năm tiếp theo. Năm 2022 là năm trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", với mục tiêu đến năm 2025 cơ bản xây dựng CAND tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị

Khẳng định hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả đã đạt được, chưa đạt được, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên các mặt công tác năm 2021; xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phát biểu đóng góp ý kiến nhằm thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2022 và những năm tiếp theo...

Trước khi diễn ra Hội nghị, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trụ sở Bộ Công an, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã thành kính tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, từ 27/12 đến ngày 29/12./.

