HĐND huyện Bình Xuyên tổ chức kỳ họp cuối năm

Ngày 24/12, HĐND huyện Bình Xuyên tổ chức Kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Minh Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Xuyên chủ trì kỳ họp.



Quang cảnh kỳ họp

Năm 2021, tình hình KT - XH của huyện Bình Xuyên được duy trì ổn định và có bước phát triển.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn theo giá hiện hành vẫn tăng 31,93% so với năm 2020, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Các ngành công nghiệp chủ yếu tiếp tục được duy trì, các sản phẩm chủ lực ổn định và phát triển; tiểu thủ công nghiệp được quan tâm; thu hút đầu tư đạt khá.

Sản xuất nông nghiệp có bước tăng trưởng, diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng đều tăng so với năm 2020, ngành chăn nuôi vẫn giữ được ổn định.

Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được quan tâm.

Tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng được đảm bảo, trong năm đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhiều dự án quan trọng góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy phát triển KT - XH của huyện.

Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng được quan tâm; lĩnh vực giáo dục - đào tạo được duy trì cả về quy mô trường lớp và chất lượng giáo dục.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Bình Xuyên thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, xem xét, thảo luận về những kết quả đạt được trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022 thuộc các lĩnh vực KT – XH; tài chính - ngân sách, đầu tư công và một số lĩnh vực khác.

Kết quả công tác năm 2021 của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND huyện và cơ quan tư pháp.

Nghe Ủy ban MTTQ huyện thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021.

Báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban của HĐND huyện. HĐND huyện thảo luận và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Bình Xuyên đến năm 2040 và một số nội dung quan trọng khác làm căn cứ để UBND huyện triển khai thực hiện; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện và kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 (kỳ họp giữa năm 2021) HĐND huyện.

HĐND huyện trả lời chất vấn về những vấn đề bức xúc, nổi cộm đang được cử tri và các đại biểu HĐND huyện quan tâm.

Năm 2022, huyện Bình Xuyên tập trung triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH; trong đó tập trung vào các khâu đột phá, các giải pháp có tính chiến lược, duy trì tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội.

Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid - 19, vừa phục hồi, phát triển KT - XH.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong công tác bồi thường GPMB các dự án triển khai trong năm.

Tiếp tục triển khai bồi thường GPMB các dự án trọng điểm như KCN Bá Thiện II, KCN Bình Xuyên và một số dự án phát sinh mới.

Điều hành ngân sách năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát ngân sách, tài sản công.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND huyện, đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới…

