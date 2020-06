Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX

Sáng 27-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 chính thức khai mạc. Đây là đơn vị được Thường vụ Quân ủy T.Ư lựa chọn, giao nhiệm vụ tiến hành đại hội trước để thống nhất chỉ đạo các đảng bộ cấp quân khu, quân binh chủng trong toàn quân.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng BQP tới dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội, có đại diện lãnh đạo các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức Trung ương; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 và 299 đại biểu đại diện cho trên 7.000 đảng viên thuộc 21 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân khu 2.

Phát biểu khai mạc đại hội, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 nhấn mạnh: Đại hội lần này sẽ đi sâu kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, làm rõ các ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các chủ trương, giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới của đảng bộ.

Đồng thời, kiểm điểm hoạt động lãnh đạo của BCH Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ VIII. Trên cơ sở phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, đại hội tiếp tục đóng góp vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy T.Ư trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; bầu BCH Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, công tác chuẩn bị chu đáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 để đại hội diễn ra theo đúng chỉ đạo của Quân ủy T.Ư. Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN có những thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen và đặt ra những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao...

Do đó, Đảng bộ Quân khu 2 phải luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ Quân đội; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn, chủ động quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nên quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và các đại biểu dự đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, tham gia nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết vào dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ Quân khu. Các ý kiến đều nhất trí cho rằng các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Quân khu đã đánh giá đúng thực trạng kết quả lãnh đạo của Đảng bộ 5 năm qua, thể hiện tư duy tổng hợp và tầm nhìn chiến lược trong việc hoạch định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới.

Các ý kiến cũng tập trung nhấn mạnh, làm rõ một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tập trung vào các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nhất là năng lực quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết ở các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại đại hội về vấn đề “Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh”, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nêu rõ: Vĩnh Phúc nằm trong quy hoạch Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; là địa bàn chiến lược, là vành đai, tuyến phòng thủ bảo vệ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội; là cửa ngõ quan trọng của Quân khu với Thủ đô Hà Nội và cả nước; có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, nguy cơ, thách thức về quốc phòng, an ninh.

Do đó, giải quyết tốt việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đảm bảo cho Vĩnh Phúc tiếp tục giữ vững ổn định, phát triển và cùng với quân, dân cả nước thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động khắc phục khó khăn, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, giành được những kết quả rất quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của tỉnh luôn ở mức cao, bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 8,05%; quy mô nền kinh tế năm 2019 đạt 118,4 nghìn tỷ đồng, đứng tốp đầu cả nước; thu ngân sách của tỉnh năm 2019 đạt trên 35 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 30.000 tỷ đồng, đứng thứ 2 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Công tác quốc phòng, an ninh đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế- xã hội.

Các lực lượng vũ trang địa phương được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng cao, “thế trận lòng dân” được củng cố. Đồng chí khẳng định: Cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, Nghị định của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ.

Tỉnh đã vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế của địa phương, đề ra mục tiêu, xác định hướng đi đúng, từng bước thích hợp. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều ban hành các chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó xác định nhất quán chủ trương kết hợp quốc phòng-an inh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng-an ninh.

Lực lượng vũ trang tỉnh luôn tích cực tham gia giúp nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt đã phát huy rất rõ vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị một số nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Vũ Viết Dương

(Báo Quân khu 2).