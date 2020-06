Ngày 26/6, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2020. Dự buổi lễ có Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.



Giám đốc Công an tỉnh Đinh Ngọc Khoa trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho các cá nhân





Tại hội nghị, Thượng tá Trần Văn Việt, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, của Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương niên hạn năm 2020.

Năm 2020, Công an tỉnh có 922 đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương, trong đó: Thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công an ký 214 quyết đinh, thẩm quyền Giám đốc Công an tỉnh ký 708 quyết định.

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tá Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương niên hạn năm 2020. Đồng thời nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với những đóng góp và trưởng thành của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.

Đồng chí mong rằng, các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của lực lượng Công an trong tỉnh.

Tin, ảnh: Lan Hương