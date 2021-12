Kỳ họp thứ 6 HĐNĐ huyện Tam Đảo khóa III

Ngày 22/12, HĐND huyện Tam Đảo tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí: Nguyễn Thành Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Khổng Đình Ngôn, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.



Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo Nguyễn Thành Chung phát biểu tại kỳ họp





Tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua báo cáo tình hình KT-XH năm 2021 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; báo cáo kết quả công tác thường trực HĐND huyện năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 2, HĐND huyện; một số báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid – 19; kết quả hoạt động các ngành Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân và trình bày các tờ trình về kế hoạch, dự toán về các lĩnh vực KT-XH trên địa bàn huyện.

Theo đó, năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 tác động mạnh tới sự phát triển KT-XH và đời sống nhân dân, nhưng cấp ủy, chính quyền huyện Tam Đảo đã chủ động ban hành các văn bản, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch gắn với đảm bảo mục tiêu phát triển KT-XH.

Mặc dù còn gặp khó khăn, nhưng tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành nông – lâm – thủy sản, công nghiệp – xây dựng tăng so với cùng kỳ 2020.

Riêng với hoạt động dịch vụ, du lịch, huyện đã tăng cường chỉ đạo, kiểm soát thị trường, cung ứng hàng hóa và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid – 19, đặc biệt ở các khu danh thắng, điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong hoạt động du lịch.

Nhờ vậy, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 93,15%; giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt 72 triệu đồng, bằng 103,95% so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo ước còn 2,32%, giảm 1,01% so với năm 2020; có 2.500 lao động được tạo việc làm mới.

Cùng với lĩnh vực kinh tế, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư được huyện triển khai tích cực với 36 dự án; công tác quy hoạch và phát triển đô thị được quan tâm; công tác giải quyết việc làm, giáo dục đào tạo và y tế được chú trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, KT-XH của huyện Tam Đảo vẫn còn những khó khăn, một số chỉ tiêu chưa đạt được; kết quả công tác ở một số lĩnh vực chưa cao.

Năm 2022, huyện Tam Đảo tập trung các giải pháp đẩy mạnh phát triển KT-XH, trong đó, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch gắn với hồi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân…

Kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện Tam Đảo khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong 2 ngày (22 và 23/12).

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe các báo cáo và 23 tờ trình; thông qua 26 dự thảo các nghị quyết của HĐND huyện về các lĩnh vực KT-XH của huyện năm 2022; nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; đồng thời, tham gia chất vấn và nghe lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan liên quan trả lời chất vấn; thảo luận những vấn đề quan trọng liên quan tới các lĩnh vực KT-XH của huyện trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Phương Loan