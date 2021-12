Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng 22/12, tại thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 – 2021).



Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự buổi lễ

Buổi lễ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12-1989 - 22/12/2021).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và trình bày diễn văn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các tỉnh, thành phố; các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Bình và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Sau chương trình nghệ thuật đặc sắc, diễn văn kỷ niệm do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày đã ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và những chiến công hiển hách của Đại tướng. Thủ tướng nêu rõ: Đồng chí Võ Nguyên Giáp là Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đảm nhiệm trọng trách lớn lao khi mới 37 tuổi, song bằng ý chí và nghị lực phi thường, sự phấn đấu không ngừng nghỉ, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam.

Với 30 năm là Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; được cán bộ, chiến sĩ quân đội yêu mến, kính trọng, suy tôn là “Người Anh Cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong những bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và những chiến dịch quân sự trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, hòa vào dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc; trở thành một vị tướng huyền thoại, một thiên tài quân sự... và nhận được sự ngưỡng mộ, kính trọng của nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách, học giả, nhà sử học, nhà báo, nhà văn và đông đảo nhân dân thế giới.

Đồng chí Võ Nguyên Giáp là vị tướng tài ba, người cầm quân rất cẩn trọng, luôn so sánh tương quan lực lượng đôi bên, chủ động buộc đối phương phải đánh theo cách đánh của ta, dẫn đến thất bại hoàn toàn. Điển hình là quyết định chuyển phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ - quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của Đại tướng nhưng hoàn toàn đúng đắn, góp phần giảm thiểu hy sinh xương máu của bộ đội. Đại tướng cũng chính là người đã phê chuẩn đề nghị thành lập cánh quân phía Đông và ra mệnh lệnh “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa”, đưa toàn quân xốc tới, mãnh liệt tiến công vào sào huyệt cuối cùng của địch trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được sống và làm việc bên cạnh, được Người giáo dục và rèn luyện, Đồng chí đã nỗ lực phấn đấu học tập ý chí, tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống, luôn tu dưỡng rèn luyện, nói và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng chí là một trong những người sớm nghiên cứu và viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cơ bản, toàn diện, hệ thống và có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Trong các lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, báo chí, ngoại giao, văn hóa, lịch sử…, đồng chí đều có những đóng góp quan trọng, thực sự là con người tài - đức vẹn tròn, văn - võ song toàn.

Ở Đại tướng luôn sáng ngời những phẩm chất nhân cách cao quý, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về sự liêm khiết, giản dị, khoan dung, nhân hậu, khiêm tốn, ham học hỏi, đoàn kết, sống có tình nghĩa, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào; về tinh thần trách nhiệm cao, phong cách làm việc khoa học, nguyên tắc nhưng hết sức linh hoạt, luôn đề cao vai trò của tập thể, phục tùng tổ chức; luôn coi trọng thực tiễn, tin tưởng vào sức mạnh của quần chúng, liên hệ và gắn bó mật thiết với nhân dân; phấn đấu không mệt mỏi xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đem hết trí tuệ, sức lực để hoàn thành tốt mọi công việc của Đảng, nhân dân và quân đội giao phó.

Diễn văn do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày cũng khẳng định, trải qua hơn 80 năm hoạt động cách mạng phong phú, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đã nêu cao tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, tuyệt đối trung thành, suốt đời tận tụy hy sinh, một lòng, một dạ phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Dù trong lúc cách mạng gặp thuận lợi hay khó khăn, đồng chí luôn tuyệt đối tin tưởng, thủy chung, son sắt với Đảng, với nhân dân, đúng như lúc sinh thời đồng chí đã từng nói: “Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó”. Đồng chí luôn ghi nhớ, noi gương và mẫu mực thực hành lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Làm cách mạng là phải “Dĩ công vi thượng”, nghĩa là phải đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết - coi đó làm phương châm sống và phấn đấu trong suốt cuộc đời. Đây cũng là những bài học rất sâu sắc cho mỗi chúng ta.

Chúng ta kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp hôm nay đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong suốt 77 năm qua, quân đội ta đã liên tục phát triển, trưởng thành, trở thành đội quân bách chiến, bách thắng của dân tộc anh hùng, đánh thắng những đế quốc hùng mạnh, bè lũ tay sai và hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Những chiến công hiển hách của quân đội ta trong chặng đường vẻ vang 77 năm qua là kết quả của sự giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; sự chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế; trong đó có sự đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là công sức và xương máu của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những chiến công ấy đã tô thắm lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta càng thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã giáo dục, rèn luyện nên người chiến sĩ cách mạng kiên trung, vị Đại tướng tài năng và đức độ, người con ưu tú của đất nước và quê hương Quảng Bình, đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí Đại tướng với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và trên thế giới sẽ mãi được lưu danh trong trang sử vẻ vang của dân tộc ta và lịch sử phong trào cách mạng thế giới.

Học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các bậc tiền bối tiêu biểu, chúng ta nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn; kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang - di sản vô giá mà các bậc tiền bối và các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng cả xương máu mới giành được; ra sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu; để giữ vững thành quả của công cuộc đổi mới như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định:“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp - “Người Anh Cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ toàn quân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; mãi mãi là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân buổi Lễ trọng thể này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và mong muốn cán bộ, chiến sỹ toàn quân phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trước mắt, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, quyết tâm xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tại Lễ kỷ niệm, đại diện các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam phát biểu, chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm sâu sắc với "Người Anh Cả" của quân đội; bày tỏ sự kính trọng và tỏ rõ quyết tâm noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giữ vững bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đại diện thế hệ trẻ cả nước và tỉnh Quảng Bình phát biểu, bày tỏ lòng tự hào, ghi nhớ và biết ơn vô hạn về những tình cảm thiêng liêng của Đại tướng; đồng thời thể hiện quyết tâm noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp; nỗ lực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu mạnh.

* Trước Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Trung ương và tỉnh Quảng Bình đã tới dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Ghi sổ vàng lưu niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ: “Chúng con thành kính tưởng nhớ và biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân Việt Nam, Người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; xin mãi ghi nhớ công ơn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ.

Chúng con nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

(Theo TTXVN)