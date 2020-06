Tiền điện sinh hoạt tháng 5 tăng từ 1 - 3 lần sẽ được phúc tra

Ngay sau khi nhiều cơ quan báo chí phản ánh về các trường hợp ghi sai chỉ số công tơ điện tại Hải Dương, Quảng Bình, Quảng Ninh…, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 23/6 đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực nghiêm túc kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm Giám đốc đơn vị, cá nhân liên quan việc ghi sai chỉ số công tơ mà không phát hiện được khi thực hiện công tác ghi, kiểm tra, phúc tra chỉ số.



Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt cần được theo dõi, giám sát sản lượng điện tiêu thụ hàng tháng.





Các Tổng công ty Điện lực kịp thời cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí kết quả kiểm tra, xử lý các ý kiến phản ánh sai chỉ số công tơ; Thực hiện nghiêm túc việc phúc tra 100% cho khách hàng có sản lượng tăng đột biến từ 1 - 3 lần so với tháng trước liền kề. Các trường hợp phát hiện sai sót phải thực hiện xử lý hoá đơn tiền điện cho khách hàng đúng quy định (có thông báo cụ thể và biên bản làm việc với khách hàng).

Đồng thời, EVN chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực nghiêm túc thực hiện lịch ghi chỉ số, gửi thông báo tiền điện, hóa đơn tiền điện theo mẫu mới đến khách hàng qua email, Zalo, hoặc ứng dụng (App) chăm sóc khách hàng để khách hàng chủ động so sánh việc sử dụng điện với các tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Đoàn công tác với sự tham gia của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Hội Bảo vệ Người tiêu dùng để kiểm tra, xác minh việc hoá đơn tiền điện tăng trong thời gian qua.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng khẳng định, bất kỳ phản ánh nào của khách hàng về việc tiền điện tăng cao, khi được phản ánh trực tiếp về các Tổng đài Chăm sóc khách hàng của 5 Tổng Công ty Điện lực, các đơn vị Điện lực sẽ phải thực hiện việc giải đáp trong vòng 24 giờ.

EVN cũng dự kiến, kỳ hoá đơn tháng 6/2020 còn tăng cao hơn do liên tiếp có các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều khách hàng sử dụng điện tăng mạnh so với tháng 5/2020. Số liệu thống kê mới đến ngày 20/6 cho thấy, đã có tới hơn 7,22 triệu khách hàng sinh hoạt (chiếm 27,77% khách hàng) có mức tiêu thụ điện cao hơn 30% so với tháng 5/2020 (gấp 2,33 lần so với tháng 5/2020).

Số khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 50% là hơn 4,4 triệu (gấp 4,4 lần so với tháng 5), đồng thời có hơn 326 nghìn khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 5 trước đó.

Riêng đối với các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp sử dụng điều hòa nhiệt độ, các chuyên gia kỹ thuật khuyến cáo, khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C, lượng điện tiêu thụ của điều hòa tăng từ 2% - 3%. Nếu nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 5 độ C, lượng điện tiêu thụ của điều hòa tăng thêm 10%.

Do đó, mặc dù thời gian sử dụng điều hòa không đổi, nhưng khi nhiệt độ môi trường tăng và nhiệt độ trong phòng vẫn đặt ở mức không thay đổi thì lượng điện tiêu thụ của điều hòa vẫn tăng lên rất nhiều.

Bên cạnh đó, còn một số nguyên nhân khác như việc mở cửa ra vào nhiều, đóng mở tủ lạnh nhiều lần cũng gây thất thoát nhiệt làm cho lượng điện tiêu thụ có thể tăng đến 17%. Đối với với các hộ gia đình có sử dụng máy lạnh/máy điều hòa nhiệt độ việc sử dụng điện tăng lên đột biến và kèm theo đó chi phí sử dụng điện cũng tăng theo./.

(Theo vov.vn)