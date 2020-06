Thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI

Chiều 22/6, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND), Tòa án nhân dân (TAND) và Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh.



Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế của HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh phát biểu tại buổi thẩm tra. Ảnh: Trường Khanh





6 tháng đầu năm, VKSND 2 cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết 979/1.243 tố giác, tin báo tội phạm, đạt tỷ lệ gần 80%; kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 529 vụ/1.045 bị can; thụ lý kiểm sát điều tra các vụ án hình sự là 764 vụ/1.321 bị can; ban hành 35 bản kháng nghị, 73 bản kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm…; không có án khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử oan sai; không có án đình chỉ điều tra do không phạm tội... góp phần đảm bảo ANCT-TTATXH.

TAND hai cấp đã áp dụng nhiều giải pháp đột phá, hiệu quả, sát với thực tế và đạt được kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. 6 tháng đầu năm, TAND hai cấp đã giải quyết được 2.023/3.260 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 62%.

Chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án tiếp tục được đảm bảo, tỷ lệ án bị sửa do lỗi chủ quan chỉ chiếm 0,17%, tỷ lệ án hủy do lỗi chủ quan chiếm 0,32%; việc tranh tụng tại tòa được tăng cường và thực chất; tỷ lệ hòa giải được đạt hơn 60%...

Các cơ quan THADS đã thi hành án xong hơn 3.100 việc có điều kiện thi hành với số tiền hơn 62 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 68% về việc, 20% về tiền; số việc bán đấu giá thành là 17 việc với số tiền hơn 20 tỷ đồng, đã giao được 9 việc; các cơ quan THADS đã tiếp nhận 27 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết theo thẩm quyền 11/15 đơn…

Tại hội nghị, các thành viên trong đoàn thẩm tra đề nghị 3 cơ quan làm rõ công tác phối hợp, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị giải quyết vụ việc, nhất là việc cung cấp thông tin, tài liệu trong lĩnh vực tranh chấp đất đai; tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ; việc thực hiện tinh giản biên chế…

Đoàn đề nghị TAND tỉnh chỉ rõ nguyên nhân, khó khăn, giải pháp để nâng cao tỷ lệ xét xử các loại án, nhất là án hành chính, lao động, kinh doanh thương mại. Cục THADS nêu rõ khó khăn, giải pháp, kiến nghị trong giải quyết số vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản; vai trò tham mưu, phối hợp của các chi cục THADS cấp huyện tới cấp ủy, chính quyền; tiến độ thi hành án đối với các vụ việc phức tạp, trọng điểm.

VKSND tỉnh làm rõ thêm việc kiểm sát án tạm đình chỉ điều tra, việc bắt, tạm giam, tạm giữ; nguyên nhân dẫn đến các vụ việc xâm hại tình dục ở trẻ em; đánh giá về kết quả thực hiện của các cơ quan sau khi VKSND ban hành kháng nghị, kiến nghị…

Kết luận buổi thẩm tra, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế của HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của 3 cơ quan trong 6 tháng đầu năm, góp phần đảm bảo ANTT.

Đồng chí đề nghị VKSND tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực. Ngành Tòa án cần đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử các loại án, nhất là án hành chính, kinh doanh thương mại; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán, thư ký.

Cục THADS tập trung giải quyết các vụ án có điều kiện thi hành, kịp thời có ý kiến, kiến nghị tới Ban chỉ đạo THADS tỉnh đối với những vụ việc phức tạp, khó khăn để có biện pháp xử lý dứt điểm.

Lê Thảo