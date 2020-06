Sự kiện nổi bật 22/6/2020

6.Bắc Bộ bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm

Hôm nay, 22-6, Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, riêng Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi lên tới 40-42 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Từ ngày 25-6, nắng nóng sẽ dịu dần.

