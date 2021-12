Tọa đàm phát triển KT-XH gắn với quốc phòng – an ninh

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức buổi tọa đàm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng – An ninh. Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng và đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự có các học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 1, khóa 83 – Học viện Quốc phòng.



Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại buổi tọa đàm.Ảnh: Khánh Linh





Tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã trao đổi, thông tin sơ bộ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội sau 25 năm tái lập tỉnh, gắn phát triển kinh tế với quốc phòng – an ninh. Thông tin về kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh phi truyền thống bao gồm kết quả trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và công tác an ninh, trật tự đảm bảo chống đình công, lãn công tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ một tỉnh nghèo và thuần nông khi tái lập, đến nay Vĩnh Phúc đã khẳng định và nâng cao vị thế so với nhiều tỉnh, thành phố, trở thành một trong những điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đã tự cân đối được thu chi ngân sách; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; GRDP bình quân đầu người của Vĩnh Phúc đứng thứ 10 trên 63 tỉnh, thành cả nước, năng suất lao động cao gấp 1,5 lần cả nước.

Vĩnh Phúc là địa phương đi trước cả nước trong việc ban hành các cơ chế, chính sách mang tính đột phá về sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn; trở thành “điểm sáng” của cả nước trong thu hút đầu tư. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng- an ninh. Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, đề tài về lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Khánh Linh





Nhằm đưa Vĩnh Phúc trở thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tỉnh đã xây dựng nhiều công trình vừa phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng –an ninh; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo cơ động lực lượng chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; mọi quyết định, hành động đều được triển khai nhanh hơn, sớm hơn để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan của dịch bệnh; Vĩnh Phúc đã thay đổi từ bao vây khoanh vùng dập dịch sang mục tiêu “Phát hiện nhanh – khoanh vùng gọn – xét nghiệm thần tốc – cách ly kịp thời – điều trị tích cực” để thực hiện hiệu quả chiến lược “bao vây-khoanh vùng – Đón đầu và đánh chặn” trong phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế tại địa phương.

Tại buổi tọa đàm, các học viên của lớp bồi dưỡng đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến các giải pháp thích ứng linh hoạt, kịp thời, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cũng chia sẻ, làm rõ những nội dung các học viên đã đề xuất liên quan đến các vấn đề như kinh nghiệm trong tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong điều kiện dịch Covid-19 kéo dài; kinh nghiệm chống dịch trong các thời điểm diễn biến khác nhau của Vĩnh Phúc; giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trong công tác cải cách hành chính; việc xây dựng lực lượng tự vệ trong khu công nghiệp…

Kết luận buổi tọa đàm, Thượng tướng Trần Việt Khoa chúc mừng những thành tựu kinh tế, xã hội nổi bật mà tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong những năm qua và cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã thông tin, chia sẻ cho cán bộ, giảng viên, học viên của lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 1 - khóa 83, Học viện Quốc phòng những kinh nghiệm quý báu của Vĩnh Phúc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh. Đồng chí tin tưởng rằng, những kinh nghiệm của tỉnh Vĩnh Phúc sẽ là sơ sở thực tiễn để các học viên có thể vận dụng sáng tạo trong quá trình công tác tại địa phương.

Quang Nam