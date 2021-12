Ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Sáng 15/12, Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.



Đại tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát động lễ ra quân. Ảnh: Trường Khanh

Theo đó, bắt đầu từ 8h00 ngày 15/12/2021 đến ngày 14/2/2022, các đơn vị đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm theo kế hoạch đã đề ra, giữ vững ANCT, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Nhâm dân 2022 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tập trung lực lượng đấu tranh hiệu quả với tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sản xuất, buôn bán hàng cấm, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm… phấn đấu điều tra, làm rõ từ 85% trở lên các vụ phạm tội về trật tự xã hội; 100% các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm TTATGT; tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, ma túy…; quyết tâm không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng cũng như tình trạng đua xe trái phép, gây ùn tắc giao thông đêm giao thừa và tại các tuyến giao thông trọng điểm từ nay đến Tết Nguyên đán.

Tăng cường lực lượng, thực hiện hiệu quả đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia vào đợt cao điểm và phát hiện, tố giác tội phạm; phát động, ký cam kết thực hiện hiệu quả phong trào “5 không” trong dịp Tết Nguyên đán: Không tham gia hoạt động tội phạm; không mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép; không vi phạm về trật tự, ATGT; không uống rượu, bia say, đánh nhau gây thương tích; không đánh bạc, tham gia hoạt động “tín dụng đen”.

Đại tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo: Trong quá trình thực hiện đợt cao điểm, lực lượng công an các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp kịp thời nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển KT-XH.

Lê Minh