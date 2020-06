Hội đồng Giải báo chí tỉnh triển khai các nội dung xét và trao giải báo chí tỉnh năm 2020

Ngày 11/6, Thường trực Hội đồng Giải báo chí tỉnh lần thứ IX năm 2020 đã họp, bàn một số nội dung về xét chọn tác phẩm tham gia Cuộc thi viết “Vĩnh Phúc đi lên cùng đất nước” tổ chức chấm vòng chung khảo; xét chọn, trao “Tặng thưởng tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật xuất sắc giai đoạn 2015-2020” triển khai các nội dung liên quan đến việc xét, trao tặng thưởng. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.



Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Chung





Sau một thời gian phát động và triển khai, “Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX năm 2020” đã thu hút 123 tác phẩm tham dự ở cả 5 loại hình; Cuộc thi viết “Vĩnh Phúc đi lên cùng đất nước” đã thu hút 54 tác phẩm tham dự.

Theo nhận xét của các thành viên hội đồng, cuộc thi năm nay có số lượng tác phẩm tham gia dự giải cao hơn, chất lượng tốt hơn, phản ánh được toàn diện các vấn đề của cuộc sống. Nổi bật nhất của giải năm nay tập trung vào sự kiện phòng, chống Covid-19, các tác phẩm được đầu tư công phu, nội dung tốt, hình ảnh đẹp, tạo ấn tượng trong lòng độc giả.

Về cơ cấu giải thưởng, Hội đồng Giải báo chí tỉnh dự kiến trao 33 giải Cuộc thi “Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX năm 2020”, trong đó có 5 giải A, 7 giải B, 9 giải C, 12 giải khuyến khích cho 5 thể loại là báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí; 33 giải Cuộc thi viết “Vĩnh Phúc đi lên cùng đất nước”, trong đó có 4 giải A, 8 giải B, 10 giải C, 11 giải khuyến khích.

Tại hội nghị, Hội đồng Giải báo chí tỉnh đã sơ kết đợt 1 và phát động đợt 2 cuộc thi viết “Vĩnh Phúc đi lên cùng đất nước”, từ 1/6-15/7/2020. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Dự kiến thời gian trao giải các tác phẩm báo chí sẽ diễn ra trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàng Hà