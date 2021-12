Huyện Lập Thạch điều chỉnh cách ly y tế tạm thời xã Bàn Giản

Ngày 7/12, Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch Phan Tuệ Minh đã ra quyết định thực hiện điều chỉnh phạm vi thiết lập cách ly y tế cấp bách, tạm thời xã Bàn Giản để phòng chống dịch Covid-19.



Kể từ ngày 7/12, xã Bàn Giản sẽ thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế tại 3 thôn có nguy cơ dịch bệnh cao thay vì toàn bộ xã.

Theo đó, kể từ ngày 7/12, với mục đích khoanh vùng gọn, ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, địa điểm, phạm vi thiết lập vùng cách ly y tế trên địa bàn xã Bàn Giản sẽ được thực hiện tại 3 thôn Tây Hạ Nam, Tây Hạ Đông và thôn Trụ Thạch.

Quyết định này sẽ thay thế cho quyết định số 2938/QĐ-UB của UBND huyện Lập Thạch ngày 28/11 về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn xã Bàn Giản.

Thời gian áp dụng quyết định điều chỉnh cách ly y tế tại xã Bàn Giản là 14 ngày, tính từ ngày 28/11 cho đến khi có quyết định chấm dứt việc thực hiện.

Thực hiện quyết định này, UBND xã Bàn Giản có nhiệm vụ đánh giá nguy cơ, thiết lập các chốt kiểm dịch tạm thời (nếu cần thiết) tại các đầu mối giao thông ra vào các thôn Tây Hạ Nam, Tây Hạ Đông và Thụ Trạch. Tổ chức thực hiện giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly.

Đẩy mạnh tuyên truyền để toàn thể nhân dân trong khu vực cách ly y tế thực hiện nghiêm việc ban hành “sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19” của Bộ Y tế và các văn bản khác có liên quan. Thực hiện giám sát, theo dõi trong khu cách ly đảm bảo các quy định.

Trước đó, ngày 23/11, trên địa bàn xã Bàn Giản đã phát hiện 6 ca dương tính với Covid-19. Riêng ngày 28/11, qua rà soát, sàng lọc, địa phương phát hiện thêm 4 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 2 trường hợp ngoài cộng đồng.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 28/11, Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch đã ký quyết định thực hiện cách ly y tế tạm thời toàn bộ xã Bàn Giản nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch, xã Bàn Giản đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị thiết lập 6 chốt kiểm soát, trạm kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra vào xã; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân địa phương nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch.

Tin, ảnh: Thiệu Vũ