Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 7/6, Đảng bộ Công ty cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Lại Hữu Tuyển tặng hoa chúc mừng đại hội

Đảng bộ công ty hiện có 95 đảng viên. Công ty đang vận hành, quản lý 6 tuyến xe buýt nội tỉnh; nhận đào tạo dạy nghề lái xe; kinh doanh xăng dầu. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Doanh thu tăng đều theo các năm, từ 84 tỷ đồng năm 2015, đến hơn 102 tỷ đồng năm 2019; nộp ngân nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng (năm 2019); chia lãi cổ tức đạt 13%; giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 300 lao động với thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/ tháng (năm 2019).

Công tác an toàn giao thông, an toàn lao động được chú trọng và đảm bảo. Các hoạt động văn hóa thể thao, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, 5 năm qua, Đảng bộ liên tục đạt TSVM.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc phấn đấu tổng doanh thu tăng từ 5-7%; tỷ lệ lãi cổ tức hàng năm đạt 10% trở lên; thu nhập bình quân ngày càng tăng. Trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu từ 90% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, phát triển từ 10-15 đảng viên; đảng bộ nhiều năm đạt TSVM.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 ủy viên và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Tin, ảnh: Kim Ngân