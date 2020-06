Số ca mắc Covid-19 trên thế giới tăng vọt; Việt Nam chỉ còn 9 ca dương tính

Tình hình dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp. Thống kê những ngày gần đây cho thấy dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh ở một số quốc gia. 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 141.867 ca mắc Covid-19 mới (cao hơn 10 nghìn ca so với ngày trước đó), nâng tổng số ca mắc lên 6.966.412.

Sau khi tất cả các bang của Mỹ nới lỏng giãn cách xã hội, dịch bệnh đang bùng phát trở lại. Hôm qua nước này có tới 35.539 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 1.988.461. Brazil hôm qua có 29.821 ca mắc. Hiện nước này đã có 673.587 ca mắc Covid-19.

Ở châu Âu, dịch bệnh đang trên đà giảm. Nga hôm qua có 8.855 ca, Anh có 1.557 ca và Tây Ban Nha chỉ có 332 ca. Ở khu vực châu Á, Ấn độ đang trở thành “điểm nóng” dịch bệnh khi tổng số ca mắc ở nước này đã lên đến 246.622, vượt qua cả Ý.

24 giờ qua, số ca tử vong giảm nhẹ so với ngày trước đó, với 4.256 ca. Hiện toàn thế giới đã có hơn 400 nghìn người tử vong do Covid-19. Số ca tử vong ở Mỹ hôm qua giảm mạnh, còn 722 ca. Brazil tăng nhẹ so với ngày trước đó với 984 ca. Số ca tử vong ở một số nước châu Âu đã chững lại. An hôm qua có 204 ca, Nga có 197 ca và Tây Ban Nha chỉ có 1 ca.

Ở Việt Nam, sáng nay (7/6), Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo không có ca mắc mới, hiện vẫn có 329 ca. Nước ta đã bước sang ngày thứ 52 không có ca lây nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng.

Hiện đã có 307 bệnh nhân được điều trị khỏi, chiếm 93, 3%; trong số 22 bệnh nhân đang điều trị, đã có 10 trường hợp âm tính lần 1 và 3 trường hợp âm tính lần 2 trở lên, chỉ còn 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện còn 9.088 trường hợp tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly phòng dịch.

