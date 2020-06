Các chi, đảng bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

*Ngày 6/6, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc tổ chức đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại diện lãnh đạo huyện Yên Lạc tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Minh Hường

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tiên phong gương mẫu đi đầu, chú trọng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Hệ thống trang thiết bị y tế được khai thác hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, số bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú đều vượt chỉ tiêu đề ra; công suất sử dụng giường bệnh đạt 141%; tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến giảm rõ rệt. Đơn vị đã thực hiện được gần 80% danh mục kỹ thuật theo phân tuyến; làm chủ được nhiều kỹ thuật vượt tuyến. Công tác dược, y học dự phòng, đảm bảo an toàn thực phẩm đạt kết quả khả quan.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc đề ra mục tiêu tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm xây dựng đơn vị ngày càng phát triển toàn diện về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, đảng viên, y bác sĩ trung tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao để làm hài lòng người bệnh; giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến xuống dưới 2%; quyết tâm không để xảy ra tai biến trong khám, chữa bệnh; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; kịp thời ngăn ngừa các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên địa bàn…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 9 ủy viên và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

*Cùng ngày, Đảng bộ Công ty cổ phần Prime Group (Đảng bộ Prime Group) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Prime Group hiện có 10 chi bộ trực thuộc với 260 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Prime Group đã lãnh đạo đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đưa kết quả đạt được năm sau luôn cao hơn năm trước.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Mai Anh

Tổng doanh thu của doanh nghiệp năm 2019 đạt hơn 6.300 tỷ đồng, tăng 467 tỷ đồng so năm 2015; đóng góp ngân sách nhà nước hơn 556 tỷ đồng, tăng 63 tỷ đồng so năm 2015; thu nhập bình quân đạt 9,7 triệu đồng/tháng, tăng 2,4 triệu đồng so năm 2015.

Đặc biệt, từ tháng 12/2019 đến nay, khi dịch Covid-19 bùng phát, Đảng bộ đã có nhiều giải pháp cùng lãnh đạo tập đoàn bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, công nhân lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 106 đảng viên, vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Prime Group đặt ra mục tiêu đưa Prime Group trở thành tập đoàn dẫn đầu trong ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam và khu vực; phấn đấu đưa doanh thu bình quân hàng năm tăng từ 3 - 5%; nộp ngân sách Nhà nước tăng 3 - 5%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 5 - 10%. Trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu trung bình mỗi năm kết nạp từ 20 - 25 đảng viên; 90% chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 ủy viên; tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

*Cùng ngày, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tam Đảo (Agribank Tam Đảo) tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chi ủy Agribank Tam Đảo nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Lượng

Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đổi mới tư duy và phương pháp lãnh đạo, điều hành; đạt được nhiều thành tích trong hoạt động kinh doanh, hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Nổi bật là tổng nguồn vốn huy động đến hết năm 2020 ước đạt 940 tỷ đồng, tăng 235% so với mục tiêu đại hội. Tổng dư nợ cho vay tăng so với đầu nhiệm kỳ trên 667 tỷ đồng. Các dịch vụ ngân hàng đã được triển khai thực hiện tốt. Khối lượng thanh toán qua ngân hàng bình quân mỗi năm đạt trên 2.500 tỷ đồng, tổng thu chi tiền mặt qua quỹ nghiệp vụ ngân hàng bình quân hàng năm đạt 4.000 tỷ đồng.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ Agribank Tam Đảo còn thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã kết nạp 9 đảng viên mới. Qua bình xét hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm liền chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

PV