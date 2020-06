LỜI CẢM ƠN

Lương y, Y sỹ Nguyễn Viết Nhuần là chồng, cha, ông, cụ của gia đình chúng tôi sinh ngày 05 tháng 12 năm 1933 đã tạ thế hồi 1 giờ 11 phút ngày 31 tháng 5 năm 2020 (tức ngày 9 tháng 4 năm Canh Tý), hưởng thọ 88 tuổi. An táng ngày 2 tháng 6 năm 2020.

Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình chân thành cảm ơn: Gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ; gia đình đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; gia đình đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc; gia đình đồng chí Nguyễn Thúy Anh, UVTW Đảng, UVTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; gia đình Thượng tướng Trần Đơn, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; gia đình PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên UVTW Đảng, nguyên Bộ trưởng BYT, Trưởng Ban BVSKCBTW; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc; Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc; VPTW Đảng, VP Chính phủ, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo, Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Bệnh viện, Trường Y của Bộ Y tế; UBQG về chấm dứt bệnh lao, CCM Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Phổi Việt Nam; Báo Nhân dân, Đài tiếng nói Việt Nam, ĐH Quốc gia HN; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh Vĩnh Phúc; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường; các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc; Quận ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam quận Ba Đình, phường Vĩnh phúc, thành phố Hà Nội; Báo Đảng, Hội nhà báo các tỉnh phía Bắc và Báo Thừa Thiên Huế; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo BV Phổi TW, Báo Vĩnh Phúc; sở GD-ĐT Vĩnh Phúc; các bệnh viện, đơn vị thuộc Chương trình chống lao Quốc gia. Ông Ki-Dong Park, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, WHO tại Manila và Geneva; CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam; GS. Payam Nahid ĐH UCSF và VP hợp tác tại Việt Nam, Viện Woolcock, ĐH Sydney tại Việt Nam, Hội chống lao Hoàng gia Hà Lan, FIT, CHAI, URC, FIND và các tổ chức trong nước, quốc tế là đối tác chống lao Việt Nam; các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp; Đảng uỷ, chính quyền xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường; Chi bộ Đảng, cán bộ và nhân dân thôn Nam Lũng Ngoại, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường; các đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè gần xa; các gia đình thông gia, họ hàng nội, ngoại, bà con lối xóm… đã giúp đỡ tổ chức tang lễ, chia buồn, phúng viếng, dự lễ truy điệu và tiễn đưa Cụ Nguyễn Viết Nhuần về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong tang gia bối rối, có điều gì sơ xuất, Ban tổ chức Lễ tang và gia đình xin được lượng thứ.

T.M. Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình Quả phụ Nguyễn Thị Mộc Trưởng Nam Nguyễn Viết Nhung Cùng các con, cháu, chắt