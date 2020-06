100% chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Vĩnh Tường là đảng bộ có số chi, đảng bộ trực thuộc nhiều nhất tỉnh với 66, chi, đảng bộ trực thuộc và hơn 9.000 đảng viên, trong đó có 28 đảng bộ xã, thị trấn, 3 đảng bộ cơ quan và 35 chi bộ cơ sở.

Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy Vĩnh Tường, sự chủ động, tích cực của cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện, đến ngày 3/6, 100% chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để có được kết quả trên, Huyện ủy Vĩnh Tường đã tổ chức quán triệt, học tập, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một cách nghiêm túc, bài bản.

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp và Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được bàn bạc kỹ lưỡng, dân chủ.

Huyện ủy đã thành lập 11 tổ công tác, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình, giải quyết, tháo gỡ khó khăn đối với các chi, đảng bộ cơ sở.

Nhờ quán triệt tốt các chỉ thị, văn bản, hướng dẫn của các cấp, nên các văn kiện trình đại hội đều được các chi, đảng bộ chuẩn bị chu đáo. Các đại biểu dự đại hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy và dự thảo các văn kiện của cấp trên.

Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở đã bầu cấp ủy khóa mới và đại biểu đi dự đại hội cấp trên theo đúng quy định, trong đó 27/28 xã, thị trấn sẽ bầu bổ sung Ban chấp hành khóa mới khi công an xã, thị trấn được kiện toàn theo Đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”; 2 đảng bộ đã bầu Bí thư trực tiếp tại đại hội là Đảng bộ xã Tam Phúc và Đảng bộ Công an huyện.

Thúy Hường