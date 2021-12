Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021 diễn ra sáng nay (2/12) tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đảng, Nhà nước gửi lời chia buồn tới những gia đình có thân nhân bị nạn trong đợt lũ lụt tại miền Trung - Tây Nguyên.

Cùng dự phiên họp có các Phó thủ tướng: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam; các bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Phát biểu ý kiến mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, qua gần 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh trên phạm vi cả nước; tình hình kinh tế xã hội có nhiều điểm sáng, khởi sắc, tích cực. Chúng ta cũng đang tích cực xây dựng đề án thực hiện chiến lược phòng, chống dịch Covid-19; đề án phục hồi kinh tế xã hội trong điều kiện có dịch Covid-19. Tuy nhiên, tình hình có những diễn biến đột xuất như mưa lũ lớn tại một số địa phương ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên tương đối phức tạp. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia buồn tới những gia đình có thân nhân bị nạn trong đợt lũ lụt vừa qua.

“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi lời chia buồn tới những gia đình có thân nhân bị nạn trong đợt lũ lụt vừa qua; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các đại phương đang phải gánh chịu. Tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện 1659/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để góp phần khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung trí tuệ để thảo luận chất lượng, đi thẳng vào những vấn đề quan trọng, tập trung thảo luận tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng qua, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế; chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ cuối năm, chuẩn bị cho đầu năm và cả năm 2022.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong tháng 11, các bộ, cơ quan, địa phương, thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP, nắm chắc tình hình, chủ động phương án phỏng chống, kiểm soát dịch bệnh, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội. Tiêm vaccine được nhanh, nhất là cho người dưới 18 tuổi; số ca nhiễm Covid-19 nhập viện, chuyển nặng, tử vong giảm mạnh, tình hình KT-XH tháng 11 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021 diễn ra sáng 2/12 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi trong trạng thái bình thường mới. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, năng suất, sản lượng tăng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước tháng 11 tảng 5,5% so với tháng trước; Thương mại, dịch vụ phục hồi nhanh sau khi mở cửa trở lại. Các chợ thương mại truyền thống, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ hoạt động trở lại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, lưu thông hàng hóa. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 tăng 6,2%; vận tải hành khách tăng 24,1% so với tháng trước; khẩn trương ban hành hướng dẫn và triển khai thí điểm mở cửa du lịch quốc tế, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 42,4% so với tháng trước; Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức thấp; các cân đối lớn được bảo đảm.

Tính chung 11 tháng, chỉ số CPI chỉ tăng 1,84% so với cùng kỳ. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, tăng trưởng tín dụng đạt 10,10% so với cuối năm 2020; Cân đối ngân sách nhà nước bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 103,4% dự toán năm, đáp ứng nhu cầu chi phòng, chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, phí, lệ phi, tiền thuê đất cho gần 120 nghìn doanh nghiệp, 20 nghìn hộ, cá nhân kinh doanh với tổng số tiền khoảng 118,76 nghìn tỷ đồng, trong đó miễn, giảm 25,93 nghìn tỷ đồng.

Vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm trong 11 tháng tăng 11% so với cùng kỳ, cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài vào khả năng phục hồi của nền kinh tế.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, tăng cường. Đã triển khai nhiều giải pháp an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai. Tính đến ngày 23/11, đã hỗ trợ hơn 28 triệu đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP, tổng kinh phỉ 28,4 nghìn tỷ đồng; xuất cấp 153,4 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia; tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại các địa phương. Công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm vaccine, điều trị bệnh nhân tiếp tục được triển khai quyết liệt.

Tổ chức thành công Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; An ninh, trật tự, an toàn, an dân, quốc phòng được giữ vững; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Đã tham dự thành công nhiều sự kiện ngoại giao quan trọng như Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26), Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trưởng quốc tế; đẩy mạnh ngoại giao vaccine. Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách.

