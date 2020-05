4.Tiếp tục giảm 50% phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực

Ngày 26-5, Bộ Tài chính đã ban hành một loạt thông tư giảm 50% phí, lệ phí liên quan đến các lĩnh vực: Xuất bản; cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa; đăng ký sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài…

Phí đăng ký sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài được giảm 50% mức thu quy định. (Ảnh minh họa: Internet)

5.Bắc Bộ mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm đáng kể

Hôm nay (26-5) và ngày mai, Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, đêm và sáng sớm nhiều vùng sẽ có mưa to cục bộ. Nhiệt độ giảm đáng kể so với hôm qua với nền nhiệt cao nhất trong ngày chỉ khoảng 31-33 độ C. Trời nhiều mây và có gió nhẹ.

Khổng Đương (theo hanoimoi.com.vn)