Sơ kết mô hình “Cụm liên kết đảm bảo ANTT” năm 2021

Chiều 26/11, Cụm liên kết đảm bảo ANTT tổ chức sơ kết năm 2021 tại Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh - đơn vị cụm trưởng năm 2021.



Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Vũ Ngọc Vinh chủ trì hội nghị. Ảnh: Trường Khanh





Cụm liên kết đảm bảo ANTT do Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh tham mưu, hướng dẫn thành lập và duy trì hoạt động từ tháng 11/2014 đến nay, gồm 6 cơ quan: Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Hội Cựu chiến binh; LĐLĐ tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Cục Thống kê và Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc.

Năm 2021, lãnh đạo 6 cơ quan, đơn vị trong cụm đã thống nhất nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đảm bảo ANTT nói chung và thực hiện Quy chế hoạt động của cụm liên kết nói riêng; phát động phong trào thi đua, thực hiện tốt việc tự phòng, tự quản và phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong công tác đảm bảo ANTT.

Trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phối hợp tuần tra vũ trang, bảo vệ cơ quan, đơn vị, các đơn vị trong cụm đã tập trung tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; chú trọng phòng ngừa, giải quyết ngay từ đầu các vụ việc có thể dẫn đến khiếu kiện; thực hiện tốt chế độ trực cơ quan, tuần tra bảo vệ khép kín không để xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản.

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước, phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm, giữ gìn an toàn xã hội có sự phối hợp thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, không để lộ lọt thông tin, tài liệu mật.

Các cơ quan thường xuyên trao đổi thông tin, cùng lực lượng công an nắm tình hình tư tưởng, mối quan hệ của cán bộ, đảng viên để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không để các thế lực thù địch, đối tượng xấu móc nối, mua chuộc, lôi kéo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Đến nay, các đơn vị trong cụm không có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị truy tố, xử lý hình sự; 100% cán bộ, đảng viên tham gia tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm. Công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai kịp thời và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, không để xảy ra tình trạng dịch bệnh lây lan trong cơ quan, đơn vị…

Năm 2022, các cơ quan trong cụm tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ, bảo vệ an toàn tài sản, trụ sở cơ quan.

Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, CCVC nâng cao ý thức bảo đảm ANTT và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát trong các dịp nghỉ lễ, Tết, không để xảy ra các vụ việc phức tạp; quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ, đảm bảo ANTT ở các cơ quan, đơn vị, khu vực…

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị trong cụm đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, những giải pháp cần tập trung nhằm thực hiện hiệu quả đảm bảo ANTT tại cơ quan; phát động phong trào thi đua năm 2022; đồng thời, bàn giao Trưởng cụm cho đơn vị mới là Liên đoàn Lao động tỉnh.

Phương Loan