Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trong CAND

Ngày 22/5, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong phòng, chống thiên tai (PCTT) và nhiệm vụ PCTT trong CAND.



Thượng tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Khanh





Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng BCĐ Ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an (ƯPT/BCA) chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, tình hình thiên tai ở nước ta diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan, bất thường. Các vùng, miền trong cả nước phải hứng chịu hầu hết các loại hình thiên tai, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống, sản xuất của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trước tình hình đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, BCĐ ƯPT/BCA đã tập trung lãnh đạo, triển khai kịp thời, quyết liệt các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT trong PCTT và thực hiện nhiệm vụ PCTT trong CAND.

Lực lượng CAND đã nỗ lực, đoàn kết, không quản ngại khó khăn, giúp đỡ nhân dân trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều gương điển hình cán bộ, chiến sĩ CAND hy sinh quên mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Lực lượng CAND luôn chủ động phương án, kế hoạch và bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đảm bảo ANTT, cứu nạn cứu hộ, an toàn giao thông, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Chú trọng công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ, chiến sĩ và khả năng tác chiến, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an các đơn vị, địa phương.

Đảm bảo công tác tài chính, hậu cần, thông tin liên lạc, chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo đảm ANTT trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện nhiệm vụ PCTT trong CAND. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương, nhất là lực lượng quân đội nhân dân trong công tác PCTT và TKCN.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những hạn chế, khó khăn và trao đổi kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong PCTT của lực lượng CAND tại các địa phương.

Kiến nghị với BCĐ ƯPT/BCA tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí để công tác huấn luyện, diễn tập hàng năm đạt hiệu quả cao. Cấp phát, biên chế phương tiện, thiết bị cũng như thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND trong công tác PCTT và TKCN.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND trong công tác PCTT và TKCN. Đồng chí yêu cầu lực lượng CAND các đơn vị, địa phương cần khắc phục những khó khăn, hạn chế, tiếp tục chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình và tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đổi mới, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTT và TKCN. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương cán bộ, chiến sĩ điển hình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT và TKCN tại các đơn vị, địa phương.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tình hình thiên tai để gia tăng chống phá Đảng, Nhà nước. Phát hiện và xử nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm quy định trong công tác PCTT và TKCN ở địa phương.

Tận dụng tối đa mọi nguồn lực, tranh thủ xã hội hóa, tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác PCTT và TKCN. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, trực chiến, trực chỉ huy, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, công tác hậu cần, phương tiện, trang thiết bị đáp ứng nhiệm vụ PCTT và TKCN.

Việt Sơn