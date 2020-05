Triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Chiều 15/5, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2020.



Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì, Trưởng ban Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh phát biểu chỉ đạo sau hội nghị. Ảnh: Nguyễn Lượng

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thủ Tướng Chính Phủ; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Năm 2019, trong nước thiên tai không diễn ra dồn dập và khốc liệt nhưng mang nhiều yếu tố cực đoan, dị thường trên khắp các vùng miền cả nước; xảy ra 16/21 loại hình thiên tai, trong đó 11 trận rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Song, thiệt hại đã được giảm thiểu, đặc biệt là về người, cụ thể: 133 người chết và mất tích; 1.319 nhà bị đổ, trôi; 40.276 nhà bị hư hỏng và phải di dời; trên 100.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 24.000 ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị gãy, đổ. Tổng thiệt hại về kinh tế trên 7.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2020 đến nay, thiên tai tiếp tục diễn biến cực đoan, bất thường. Trên cả nước đã xảy ra 7 đợt dông lốc, mưa đá diện rộng (nhiệt độ ngày 24/4 tại Hà Nội xuống 16,5 độ thấp nhất 50 năm gần đây); hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long; 11 trận động đất; sạt lở bờ sông, bờ biển, lún sụt diễn biến phức tạp tại ĐBSCL.

Tính đến hết tháng 4/2020, thiên tai làm 11 người chết, mất tích; trên 44.000 nhà bị sập đổ, hư hại, tốc mái; trên 1.000 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại về kinh tế gần 3.183 tỷ đồng.

Tại Vĩnh Phúc, năm 2019 là năm có nền nhiệt độ cao nhất trong chuỗi số liệu quan trắc, trong năm xảy ra 15 đợt nắng kéo dài từ 3-5 ngày, nhiệt độ cao nhất trong năm lên tới 410c. Tuy nhiên, năm 2019, trên địa bàn tỉnh không xảy ra nhiều các loại hình thời tiết cực đoan, mặt khác do sự chủ động, tích cực trong công tác phòng ngừa, ứng phó nên tình hình thiệt hại do thiên tai giảm nhiều về số lượng và mức độ thiệt hại so với những năm gần đây. Ước tổng thiệt hại do thiên tai khoảng 5 tỷ đồng.

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm 2020 xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông, trong đó có khoảng 5-6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Bão tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng nửa cuối năm 2020; lũ tại các sông khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ở mức báo động 1-2, trên các sông suối nhỏ có thể ở mức báo động 3, lũ sông Cửu Long muộn và ở mức báo động 1- báo động 2.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các cấp ủy, chính quyền về những kết quả đạt được cũng như việc ứng phó, kịp thời xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra. Đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần khẩn trương kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy PCTT; rà soát, cập nhật, hoàn thiện kịch bản phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, nhân lực để ứng phó kịp thời; tổ chức đào tạo, tập huấn cho lực lượng làm công tác PCTT và cộng đồng bằng các hình thức phong phú, hấp dẫn, dễ áp dụng.

Tập trung nâng cao chất lượng dự báo, cảnh bảo; nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp; khẩn trương kiểm tra, rà soát đầu tư nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai của các công trình kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đê điều, hồ đập, khu vực tàu thuyền neo đậu trú tránh bão; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống thiên tai.

Phát biểu sau hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị các cấp, các ngành tiến hành đánh giá lại kết quả thực hiện năm 2019 và những tháng đầu năm 2020 trên cơ sở những diễn biến phức tạp hiện nay, nhất là về thời tiết để có những biện pháp ứng phó kịp thời.

Đồng chí giao Sở NN&PTNT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; kiểm tra, rà soát, đánh giá lại các công trình phục vụ thiên tai.

Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành sẵn sàng chuẩn bị phương tiện vật tư, xây dựng phương án hộ đê và bố trí lực lượng ứng phó, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; tổng kiểm tra, khẩn trương nạo vét các tuyến kênh mương trước mùa mưa bão...

Hồng Tính