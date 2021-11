Bắt giữ đối tượng vi phạm TTATGT chống người thi hành công vụ

Công an thành phố Vĩnh Yên vừa bắt giữ Lê Hoàng Anh Sơn, sinh năm 1989 ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Lê Hoàng Anh Sơn

Trước đó, ngày 20/9, tổ công tác của Công an thành phố Vĩnh Yên làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm TTATGT trên địa bàn phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên.

Khoảng hơn 10h cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe ô tô BKS 88A-235.01 do Lê Hoàng Anh Sơn điều khiển vi phạm lỗi hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường.

Khi tổ công tác yêu cầu Sơn dừng xe thì đối tượng không chấp hành mà lùi xe định bỏ chạy. Tổ công tác tiếp tục áp sát, yêu cầu Sơn xuống xe chấp hành việc kiểm tra nhưng Sơn vẫn làm ngơ, tiếp tục lùi xe rồi bất ngờ tăng ga đâm thẳng vào xe mô tô tuần tra do đồng chí Nguyễn Anh Quân, cán bộ tổ tuần tra điều khiển để bỏ trốn.

Hậu quả làm xe mô tô của tổ công tác bị hư hỏng và đồng chí Quân bị thương tích nhẹ. Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; ngày 1/11 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hoàng Anh Sơn về tội chống người thi hành công vụ quy định tại Điều 330 - BLHS.

Cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập, thi hành lệnh bắt bị can đối với Lê Hoàng Anh Sơn nhưng Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đã ra quyết định truy nã đối tượng. Đến ngày 18/11 đã bắt giữ được Sơn khi đối tượng đang trốn ở địa bàn huyện Bình Xuyên./.

N.A

(Công an tỉnh)