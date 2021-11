Cùng với mái trường, những hình ảnh về thầy, cô giáo luôn là những hình ảnh đẹp mang ý nghĩa thiêng liêng và cao quý trong tâm trí học trò. Với chủ đề mở, cuộc thi “Thầy, cô trong mắt em” do Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam phát động và cuộc thi “Tri ân thầy cô” do Bộ GDĐT phát động đã tạo cơ hội cho học sinh xây dựng các video clip tái hiện phần nào những hình ảnh, tình yêu thương, sự hy sinh thầm lặng của những “người lái đò” trên dòng sông tri thức; đồng thời, thể hiện sự tôn kính, tri ân đối với thầy, cô giáo đúng như câu nói nổi tiếng của Alexander the Great “Tôi mang ơn cha mẹ cho tôi sự sống. nhưng tri ân thầy tôi đã dạy tôi sống đẹp”.



Với học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Giang, các thầy cô giáo luôn yêu thương, tận tình dạy dỗ và chia sẻ, động viên các em. Ảnh : Kim Ly





Mở đầu video clip tham gia cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”, em Nghiêm Xuân Giáp, lớp 12A8, Trường THPT Nguyễn Thị Giang (Vĩnh Tường) đề dòng chữ “Cô tuyệt vời nhất”.

Tiếp đến, trên nền nhạc du dương, video của Giáp dẫn dắt người xem đến thăm ngôi trường THPT Nguyễn Thị Giang mến yêu với hình ảnh hàng cây, ghế đá, sân trường, có lớp học và bạn bè thân thương…

Trung tâm của khung cảnh ấy là cô Đinh Thị Thu Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A8. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong video với trang phục thể thao màu xanh cùng với các dụng cụ tập luyện, cô Hương gợi mở cho người xem biết cô là giáo viên bộ môn Thể dục.

Bằng các hiệu ứng công nghệ, cô Hương tiếp tục xuất hiện trong video với sự vui mừng, phấn khởi trong ngày khai giảng, ân cần hướng dẫn học sinh trên lớp, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, các giờ sinh hoạt cho học sinh, cùng các em tham gia các hoạt động ngoại khóa và cả những lần học sinh bày ra nhiều trò nghịch ngợm, quậy phá để cô phải nhắc nhở…

Đoạn kết video, Giáp bày tỏ tình yêu, sự tri ân đối với công lao dạy dỗ, dìu dắt của cô giáo, đồng thời, gửi lời xin lỗi về những trò quậy phá của tuổi học trò…

Giáp chia sẻ: “Các thầy, cô giáo luôn là tấm gương sáng, không quản vất vả, hết lòng dạy dỗ, trang bị cho chúng em hành trang kiến thức, kỹ năng bước vào đời, nhưng cô giáo chủ nhiệm là người gắn bó với chúng em suốt 3 năm qua với nhiều kỷ niệm vui buồn.

Vì vậy, ngay khi nhà trường phát động cuộc thi "Thầy cô trong mắt em", em đã lên ý tưởng và thực hiện dựng video về cô giáo chủ nhiệm. Nhờ tìm hiểu về công nghệ thông tin nên em không gặp khó khăn trong quá trình quay video. Cô Hương và các bạn trong lớp cũng phối hợp giúp em hoàn thiện các cảnh quay tập thể”.

Cũng tham dự cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”, em Khổng Bích Xuân, lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Thị Giang lại lựa chọn xây dựng video clip về cô giáo Nguyễn Thị Hiệp, giáo viên Ngữ văn đã chuyển công tác về Trường THPT Đồng Đậu.

Được biết, khi bước vào lớp 10, Xuân là một học sinh trung bình, sau đó, được sự động viên, kèm cặp của cô Hiệp, em đã từng ngày tiến bộ, được đứng trong đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn. Không chỉ vậy, cô Hiệp còn luôn gần gũi, chia sẻ, giúp Xuân và các bạn khác tháo gỡ những vướng mắc về tâm lý lứa tuổi.

Đặc biệt, cô Hiệp rất quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như khi biết bạn Tạ Xuân Trường có bố mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo, cô Hiệp đã đề nghị nhà trường hỗ trợ, miễn giảm học phí và cô cũng tặng bạn toàn bộ tiền học chuyên đề Đầu năm học 2021 – 2022. Cô Hiệp chuyển công tác nhưng với sự tri ân sâu sắc, Xuân đã dựng video clip tái hiện phần nào những kỷ niệm và hình ảnh đẹp về cô.

Năm học 2020 – 2021, 2 em Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Phú Trường, Trường THPT Sáng Sơn (Sông Lô) đã xây dựng video “Người mẹ thứ 2” tái hiện một phần công lao dạy dỗ, chăm sóc, yêu thương của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Châm đối với tập thể lớp 11A9 và đạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” cấp tỉnh.

Tiếp nối thành công đó, năm học 2021 – 2022, Huệ, Trường kết hợp với em Đào Phương Thảo tiếp tục xây dựng video “Thân kỷ luật, tâm yêu thương” để tham dự Cuộc thi “Thầy, cô trong mắt em” năm 2021. Như một thước phim tua chậm, video “Thân kỷ luật, tâm yêu thương” đã khắc ghi hình ảnh các thầy, cô giáo Trường THPT Sáng Sơn thực thi kỷ luật đối với học sinh trong lớp nhưng sự kỷ luật đó là kỷ luật tích cực bởi xuất phát từ sự yêu thương, thay trách phạt bằng việc giúp học sinh nhận ra lỗi và cách sửa lỗi để ngày càng tiến bộ.

Video còn thể hiện sự nghiêm túc nhưng cũng rất ân cần, chu đáo của các thầy, cô giáo khi hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng…

Huệ cho biết: "Khái niệm "Kỷ luật, yêu thương” được chúng em vận dụng sáng tạo vào dựng video clip về các thầy, cô giáo bởi hiện nay, toàn ngành đang nỗ lực thực hiện chủ trương xây dựng “Trường học hạnh phúc”; trong đó, thầy cô thay đổi để mang lại những giá trị hạnh phúc cho học sinh. Qua video dự thi, em muốn thể hiện sự yêu kính, ngưỡng mộ và tri ân đến với các thầy, cô giáo đã không quản ngại vất vả, hy sinh vì chúng em và các thế hệ học trò".

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Thị Kim Dung cho biết: Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” được Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với VTV7, Đài Truyền hình Việt Nam phát động và cuộc thi “Tri ân thầy cô” do Bộ GDĐT phát động nhằm phát hiện, tuyên truyền, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương thầy, cô giáo tận tụy cống hiến cho sự nghiệp "trồng người", có ảnh hưởng tích cực, truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên và đồng nghiệp trong ngành, qua đó, khơi dậy lòng yêu nghề cho các thầy, cô giáo, hướng tới xây dựng “Trường học hạnh phúc.

Tại Vĩnh Phúc, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng với tinh thần khắc phục khó khăn và phát huy truyền thống “Tri ân”, “Tôn sư trọng đạo”, 100% các trường THPT tham gia 2 cuộc thi. Các tác phẩm là những video clip do học sinh dựng và mỗi thầy, cô sẽ để lại một ấn tượng riêng với nhiều kỷ niệm sâu sắc và biết bao điều đáng nhớ cho học sinh nhưng điểm chung đều khắc họa những hình ảnh sống động cùng sự nhiệt huyết và sự hy sinh thầm lặng của những người làm công tác giáo dục trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thể hiện tấm lòng tri ân của học trò với người thầy của mình.

Qua vòng sơ khảo, các trường THPT lựa chọn những video clip tiêu biểu để tham gia dự thi cấp tỉnh và Công đoàn Giáo dục tỉnh sẽ lựa chọn tác phẩm hay dự thi cấp quốc gia.

Minh Hường