Các địa phương, đơn vị tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

* Sáng 12/5, Đảng bộ Công an thành phố Vĩnh Yên tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an thành phố Vĩnh Yên lần thứ VIII. Ảnh: Nguyễn Khánh

Đảng bộ Công an thành phố Vĩnh Yên có 165 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng Đảng bộ Công an thành phố với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao đã chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ VII đã đề ra.

Giữ vững tình hình an ninh chính trị, chủ động không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của thành phố, không để xảy ra các điểm nóng.

Đảm bảo ổn định trật tự an toàn xã hội; từng bước kiềm chế và làm giảm các vụ phạm pháp hình sự, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm, không để hình thành các tụ điểm, ổ nhóm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên rõ rệt…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh và Giám đốc Công an tỉnh Đinh Ngọc Khoa biểu dương những thành tích Công an thành phố Vĩnh Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng tình với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Các đồng chí đề nghị Đảng bộ Công an thành phố Vĩnh Yên tiếp tục khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh; luôn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ an ninh trật tự.

Thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ an toàn đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI; chủ động có kế hoạch phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, không để hình thành các băng nhóm tội phạm, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Đề nghị Đảng bộ Công an thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an thành phố trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Vĩnh Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI.

* Ngày 12/5, Đảng bộ xã Cao Đại (Vĩnh Tường) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và tặng hoa chúc mừng đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm chính trị Quân khu II; Thiếu tướng Đoàn Quốc Việt, Phó Tham mưu trưởng Quân khu II.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu II tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cao Đại, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Mai Anh

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, KT-XH của xã Cao Đại đạt được những kết quả quan trọng.

Nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm của xã ước đạt 8%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,73%. Năm 2015, xã đã hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Năm 2017, Cao Đại là một trong 2 xã của huyện Vĩnh Tường được tỉnh chọn làm điểm đã hoàn thành chương trình dồn thửa đổi ruộng.

Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao; năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 50 triệu đồng. An ninh quốc phòng được giữ vững, hệ thống chính trị hoạt động ngày càng hiệu quả; Đảng bộ nhiều năm liền đạt TSVM.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cao Đại lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra 20 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 9-10%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 55-60 triệu đồng; mỗi năm kết nạp bình quân từ 5 - 6 đảng viên; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Ngày 12/5, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Thanh Tùng tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Sở Tư Pháp. Ảnh: Khánh Linh

Nhiệm kỳ 2015-2020, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Sở Tư pháp đã phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được thực hiện thường xuyên, kịp thời, thống nhất, bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020,

Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được nâng cao về chất lượng và số lượng. Từ năm 2015 đến nay, Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định gần 300 lượt dự thảo VBQPPL của tỉnh; tham gia đóng góp hơn 100 văn bản, tự kiểm tra gần 200 VBQPPL của UBND tỉnh; kiểm tra hàng nghìn văn bản tại các địa phương.

Công tác hành chính tư pháp được quan tâm đẩy mạnh, nhiều thủ tục hành chính đã được rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Hơn 94% hồ sơ, thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được giải quyết trước và đúng hạn.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, hình thức và nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. Hoạt động bổ trợ tư pháp ngày càng được nâng cao về chất lượng và số lượng.

Trong công tác xây dựng Đảng, 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 14 đảng viên mới; 100% các chi bộ trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác tư pháp, trong đó ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Sở Tư pháp đạt được trong những năm qua.

Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở Tư pháp cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát động các phong trào thi đua; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Ngày 12/5, Đảng bộ phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên.

Bí thư Thành ủy Phúc Yên Nguyễn Văn Mạnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Thu Thủy

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân phường đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi và toàn diện những nhiệm vụ cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III đề ra, hoàn thành 13/15 chỉ tiêu.

Hệ thống chính trị ngày càng phát triển và thường xuyên được củng cố. Kinh tế tăng mạnh, đời sống của nhân dân được cải thiện và ngày càng nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách hàng năm ước tăng 16,7%; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,3%.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, phường đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường ở cả 3 bậc học theo tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia, đáp ứng yêu cầu dạy và học; an ninh - quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo ra chuyển biến tích cực, sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Hùng Vương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đến năm 2025 phường Hùng Vương trở thành phường phát triển toàn diện đứng vào top đầu của 10 xã, phường toàn thành phố; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 15 - 18%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,3%.

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, nhân dân phường Hùng Vương đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Thành ủy Phúc Yên Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của một trong những phường trung tâm thành phố, có hệ thống giao thông thuận lợi để tiếp tục phát triển dịch vụ, thương mại; đưa hoạt động này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tạo ra thu nhập chủ yếu, ổn định cho nhân dân.

Đồng thời, làm tốt công tác quản lý đô thị; tập trung giải quyết dứt điểm đất dịch vụ cho nhân dân; làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo.

Đảng bộ phường phải thường xuyên quan tâm xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trau dồi đạo đức công vụ, phục vụ nhân dân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hùng Vương khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

* Trong 2 ngày (11 - 12/5), Đảng bộ Xưởng sửa chữa Tăng thiết giáp (TTG) 32 tổ chức Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật chọn làm đại hội điểm. Tới dự và chỉ đạo có Đại tá Hoàng Văn Lợi, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Binh chủng TTG; Đại tá Đỗ Văn Diệp, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kỹ thuật.

Đại diện Thủ trưởng Binh chủng TTG tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Cục Kỹ thuật và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Xưởng sửa chữa TTG 32 đã đạt và vượt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chất lượng sửa chữa ngày càng được nâng cao; tổ chức đồng bộ, nghiệm thu xe công trình, xe KZKT, xe Maz…; thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất gia công cơ khí, phục hồi các chi tiết bảo đảm cho nhiệm vụ sửa chữa, đồng bộ VKTBKT; triển khai gia công sản xuất và lắp đặt giá rung thủy lực huấn luyện bắn trên xe tăng cho các đơn vị trong và ngoài Binh chủng…

Công tác quân sự, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật bảo đảm an toàn; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; công tác huấn luyện thường xuyên được đổi mới, kết quả hàng năm có 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, 75% chiến sĩ đạt khá, giỏi. Các chỉ tiêu trong tăng gia sản xuất luôn vượt kế hoạch đề ra; làm tốt việc thăm khám sức khỏe, điều trị, vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, quân số khỏe đạt hơn 99%...

Năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được giữ vững và tăng cường. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên nghiêm túc, đúng hướng dẫn, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt 90 - 95%; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc…

Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 như nâng cao chất lượng sửa chữa, đồng bộ xe TTG, xe công trình; sản xuất, lắp đặt giá rung, trợ lực giá xe tăng T54, T55 và sản xuất súng kẹp nòng 23 mm; gia công chi tiết, vận chuyển xe TTG; hoàn thành 100% kế hoạch giáo dục chính trị và phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ, huấn luyện quân sự cho các đối tượng, phấn đấu hàng năm 100% đạt yêu cầu, hơn 75% khá, giỏi; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; bảo đảm đủ cơ số hậu cần SSCĐ; phấn đấu hàng năm có hơn 95% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, hơn 20% các chi bộ đạt TSVM, Đảng bộ đạt TSVM.

Đại hội đã bầu 9 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Nhân dịp này, Đảng bộ Xưởng sửa chữa TTG 32 đã cắt băng khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

* Sáng 12/5, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chi bộ Hội CTĐ tỉnh là chi bộ cơ sở đặc thù, lồng ghép của hai cơ quan Hội CTĐ tỉnh và Hội Người mù tỉnh, cùng hai tổ chức hội trực thuộc Hội CTĐ là Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong 2 cơ quan (Hội CTĐ tỉnh và Hội Người mù tỉnh) đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Hội CTĐ tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là nòng cốt, cầu nối, chia sẻ trong hoạt động nhân đạo; thực hiện hiệu quả 7 lĩnh vực hoạt động CTĐ. Trong đó nổi bật là công tác cứu trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vận động hiến máu tình nguyện, tuyên truyền giá trị nhân đạo, vận động nguồn lực... Qua đó, đã trợ giúp hàng nghìn lượt người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, giá trị đạt từ 50 - 55 tỷ đồng/năm.

Hội Người mù tỉnh chăm sóc ngày càng tốt hơn cho đối tượng cán bộ, hội viên mù, giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống, nhiều người hòa nhập cộng đồng tốt.

Chi bộ cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động; xây dựng chi bộ và cơ quan vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Hội CTĐ tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hội CTĐ tỉnh phấn đấu kết nạp mới từ 1.000 hội viên trở lên, phát triển mới 5 - 10 cơ sở hội, xây dựng 5 - 10 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện viên; 80% địa chỉ nhân đạo được lập hồ sơ được hỗ trợ; toàn tỉnh đạt tỷ lệ 1,5 - 1,6% dân số tham gia hiến máu; hàng năm khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho tối thiểu 5.000 lượt người; phát triển mô hình “Bếp ăn tình thương” ở 100% hội cấp huyện, thành phố; duy trì nguồn vận động nhân đạo ở 100% tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở, trị giá hoạt động toàn hội đạt tối thiểu 50 tỷ đồng/năm.

Hội Người mù tỉnh phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, kết nạp mới từ 200 hội viên trở lên; phát triển 15 - 20 chi hội; hơn 70% hội viên trong độ tuổi lao động được học nghề và tư vấn việc làm; doanh thu các cơ sở sản xuất và thu nhập của người lao động tăng từ 10 - 15% mỗi năm; xây dựng Quỹ hỗ trợ hội viên nghèo với định mức 100.000 đồng/người, phấn đấu giảm từ 2% tỷ lệ hội viên nghèo trở lên theo chuẩn mới...

Chi bộ đặt mục tiêu xây dựng chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm có 90% đảng viên được đánh giá phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10 - 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cơ quan giữ vững danh hiệu đơn vị gương mẫu về mọi mặt.

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy khóa mới, bầu Bí thư, Phó Bí thư, bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

* Cùng ngày, Đảng bộ Bệnh viện Y dược cổ truyền Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Bệnh viện Y dược cổ truyền Vĩnh Phúc có 70 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của các cấp cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể các cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Bệnh viện Y dược cổ truyền Vĩnh Phúc đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khơi dậy và phát huy sức mạnh tập thể đảng viên, viên chức trong đơn vị.

Tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu chuyên môn đề ra, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, tư tưởng chính trị đảng viên được giữ vững, đạo đức lối sống và trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ không ngừng được nâng cao…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bệnh viện Y dược cổ truyền Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra; đảm bảo tốt chế độ chính sách và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ viên chức.

Cải tiến bộ máy bệnh viện theo hướng đơn giản hóa công việc; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên cũng như năng lực điều hành của lãnh đạo bệnh viện; chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể…

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới, bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.

* Ngày 12/5, Đảng bộ xã Trung Hà (Yên Lạc) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự, chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền xã Trung Hà đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt hơn 13%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 83 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15%. Xã được chọn là đơn vị xây dựng NTM nâng cao của huyện Yên Lạc.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Hàng năm, có hơn 84% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ nhiều năm đạt TSVM.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Trung Hà đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1.089 tỷ đồng, giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 117 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt hơn 95%; Đảng bộ đạt TSVM. Xã Trung Hà đạt danh hiệu xã NTM nâng cao.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lạc, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

*Cùng ngày, Đảng bộ xã Vĩnh Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.



Với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Vĩnh Ninh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế bước đầu đã đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống văn hóa - xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ ổn định.

Qua đó, góp phần đưa nhịp độ giá trị sản xuất bình quân năm 2020 ước đạt 11,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2020 ước đạt 49 triệu đồng. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã kết nạp 31 đảng viên; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Vĩnh Ninh phấn đấu đưa nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 9 - 11%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 68 - 70 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 1%. Trung bình mỗi năm kết nạp mới 5 - 6 đảng viên...

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Ninh đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Ngày 12/5, Đảng bộ xã Hoàng Đan (Tam Dương) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Vũ Văn Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phùng Mạnh Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền xã Hoàng Đan đã đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 đạt hơn 12%. Giá trị thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt gần 50 triệu đồng, tăng 14,5 triệu đồng so với mục tiêu đại hội đề ra. Năm 2016 xã Hoàng Đan đạt chuẩn NTM.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Hàng năm, có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hoàng Đan phấn đấu tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 9,3%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng mạnh ngành dịch vụ, thương mại chiếm hơn 63%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm hơn 19%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 64 triệu đồng; xã Hoàng Đan đạt danh hiệu xã NTM nâng cao.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 ủy viên; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Ngày 12/5, Chi bộ Bệnh viện Tâm thần tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã từng bước củng cố, hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất và con người; đổi mới phương thức lãnh đạo; phát huy sáng kiến của mỗi cá nhân; đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được triển khai kịp thời, có hiệu quả đến 100% đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, tạo động lực để mỗi cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong công tác khám, chữa bệnh, bệnh viện luôn quan tâm tổ chức thực hiện tốt, không để xảy ra sai sót. Trong 5 năm, bệnh viện đã khám cho hơn 72.600 lượt người (đạt 130% kế hoạch), điều trị ngoại trú cho hơn 5.000 lượt bệnh nhân và điều trị nội trú cho hơn 5.300 lượt bệnh nhân.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng. Trong 5 năm, chi bộ đã kết nạp 25 đảng viên mới, có 44 quần chúng ưu tú được tham gia bồi dưỡng đối tượng Đảng. Hàng năm, chi bộ được công nhận là chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và chi bộ trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Bệnh viện Tâm thần tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao năng lực khám, chữa bệnh về lĩnh vực tâm thần kinh; thực hiện được 90% kỹ thuật chuyên môn; tổ chức khám sàng lọc tại cộng đồng cho khoảng 10.000 - 12.000 lượt người; 100% bệnh nhân đến khám được tư vấn về bệnh và được lựa chọn liệu pháp điều trị phù hợp với tình trạng bệnh; hơn 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa IV và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Khánh Hải, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Ngày 12/5, Đảng bộ Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…

Quy mô đào tạo ổn định qua các năm từ 2.700 - 2.900 học sinh, sinh viên (HSSV). Nhà trường đã chú trọng công tác phối hợp đào tạo và giải quyết việc làm cho HSSV; phối hợp với 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức cho HSSV trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp trong quá trình đào tạo và tổ chức tuyển dụng HSSV sau khi tốt nghiệp.

Đến nay, 98% HSSV tốt nghiệp ra trường được giới thiệu việc làm và thu nhập ổn định. Giảng viên và HSSV tích cực tham gia hội thi cấp tỉnh, tay nghề cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt giải cao. 100% các môn học giảng dạy có giáo trình và tập bài giảng phục vụ nghiên cứu và học tập.

100% cán bộ giáo viên sử dụng và ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy; 95% giáo viên có trình độ trên đại học… Nhà trường đã thực hiện đào tạo đa ngành nghề; mở thêm được 15 mã ngành nghề mới. Trong nhiệm kỳ qua, nhà trường đã kết nạp 56 đảng viên, trong đó có 16 đảng viên là HSSV.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên về mặt chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tay nghề, nâng cao năng lực thực tiễn, nghiệp vụ.

Trường sẽ phối hợp với địa phương bảo đảm các điều kiện học tập rèn luyện của HSSV, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học; phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong HSSV; hoàn thiện công tác tự đánh giá chất lượng, tiến tới đề nghị Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo đánh giá về chất lượng đào tạo….

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

P.V