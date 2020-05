Dịch Covid-19: Sang ngày thứ 24 Việt Nam không có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng

Thông tin từ Bộ Y tế sáng nay (10/5) cho biết, Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới. Như vậy, nước ta bước sang ngày thứ 24 không có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng. Trong số 288 ca mắc Covid-19, có 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 241 bệnh nhân đã được điều trị khỏi; 47 bệnh nhân đang điều trị đã có 17 bệnh nhân âm tính lần 1 trở lên, chỉ còn 30 ca dương tính. Hiện còn 131 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi; số trường hợp tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe giảm còn 11.139.

Trên thế giới, hôm qua số ca mắc và tử vong do Covid-19 giảm hơn so với ngày trước đó. Cụ thể, 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 87.853 ca mắc Covid-19 (thấp hơn 10 nghìn ca so với ngày trước đó). Hiện số người mắc Covid-19 trên thế giới đã lên đến 4.100.623 người. Số người mắc ở Mỹ hôm qua cũng thấp hơn 4 nghìn người so với hôm trước đó với 25.524 ca. Mỹ hiện đã có 1.347.309 người mắc Covid-19, chiếm gần 1/3 số người mắc trên thế giới.

Ở châu Âu, số người mắc Covid-19 ở Nga không giảm mà còn tăng nhẹ so với ngày trước đó. Hôm qua nước này có 10.817 ca mắc; Anh có 3.896 ca, Tây Ban Nha có 2.676 ca và Ý chỉ có 1.083 ca. Hiện tại, Tây Ban Nha đã có 262.783 ca, Ý có 218.268 ca, Anh có 215.260 ca và Nga có 198.676 ca mắc Covid-19.

Số người tử vong do Covid-19 hôm qua cũng giảm hơn 1 nghìn so với ngày trước đó, với 4.216 ca. Hiện thế giới đã có 280.431 trường hợp tử vong do dịch Covid-19. Số ca tử vong ở Mỹ hôm qua giảm còn 1.422; hiện quốc gia này đã có hơn 80 nghìn người tử vong vì dịch bệnh.

Ở châu Âu, số người tử vong do dịch bệnh đã bắt đầu giảm mạnh. Hôm qua, Anh có 346, Ý có 194, Tây Ban Nha có 179 và Nga chỉ có 104 ca tử vong do Covid-19.

NP