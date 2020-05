Các hoạt động học tập của học sinh trở lại bình thường

Chiều 8/5, Sở GD&ĐT ban hành Văn bản số 550 về việc cho học sinh các cấp đi học trở lại bình thường.



Theo đó, từ ngày 11/5, học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên và học viên của các trung tâm, cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh đi học trở lại bình thường, mọi hoạt động học tập được tổ chức như thời điểm trước khi bị ảnh hưởng do Covid-19 như: Không phải bố trí cho học sinh học lệch giờ, không phải thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang trong lớp học; các trường tiểu học được phép tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; việc tổ chức hoạt động bán trú của các trường mầm non, tiểu học, nội trú diễn ra bình thường; các trường THCS, THPT được tổ chức học chuyên đề; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ lên lớp được phép hoạt động bình thường trở lại ...

Minh Hường