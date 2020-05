Hơn 4 triệu người mắc, 276 nghìn người tử vong do Covid-19

Thống kê dịch bệnh sáng nay (9/5) cho thấy số người mắc Covid-19 trên thế giới đã vượt mốc 4 triệu người. Cụ thể, trong 24 giờ qua, trên thế giới có thêm 97.134 người mắc mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 4.012.770.

Mỹ vẫn đứng đầu danh sách về số người nhiễm với 29.162 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 ở nước này lên 1.321.785. Trong số người mắc ở Mỹ có 2 nhân viên chính phủ, một người là phục vụ của Tổng thống và một là thư ký báo chí của Phó Tổng thống.

Ở châu Âu, Nga đứng đầu danh sách với 10.699 người mắc mới, nâng tổng số người mắc ở nước này lên 187.859. Anh hôm qua có 4.649 ca, Tây Ban Nha có 3.262 ca và Ý chỉ có 1.327 ca mắc.

Số người tử vong do Covid-19 hôm qua giảm nhẹ so với ngày trước đó với 5.532 ca. Tổng số người tử vong do dịch Covid-19 trên thế giới đã lên đến 276.215. Riêng ở Mỹ, hôm qua chỉ có 1.687 người tử vong, giảm hơn 900 ca so với ngày trước đó.

Ở châu Âu, số người tử vong do dịch bệnh đã chững lại. Anh hôm qua có 626 ca, Ý có 243 ca, Tây Ban Nha 229 ca và Nga chỉ có 98 ca.

Ở Việt Nam, sáng nay Bộ Y tế công bố không có thêm ca mắc mới. Như vậy, nước ta bước sang ngày thứ 23 không có ca mắc mới do lây nhiễm từ cộng đồng. 241/288 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi. Trong số 47 bệnh nhân đang điều trị, đã có 14 bệnh nhân âm tính lần 1 trở lên. Hiện còn 131 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi; 14.403 trường hợp tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

NP