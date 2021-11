Nêu cao tinh thần trách nhiệm chống dịch, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng

Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, tỉnh đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, chủ động ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài, kiểm soát chặt chẽ nguy cơ bùng phát dịch bên trong.

Các chủ trương chỉ đạo của tỉnh đã được người dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, nghiêm túc chấp hành và cùng khắc phục khó khăn để vượt qua đại dịch.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân, doanh nghiệp vì nhiều lý do khác nhau đã có biểu hiện chủ quan, buông lỏng hoặc lơ là việc chấp hành quy định phòng, chống dịch, đặc biệt từ khi Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”

Những sơ hở trên đã gây nguy cơ dịch bệnh tăng nhanh trong những ngày qua ở các địa phương. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 11/2021 đến nay, đã có 58 ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện, trong đó có nhiều ca cộng đồng, không rõ nguồn lây và có lịch trình di chuyển, tiếp xúc phức tạp khiến hàng nghìn người có liên quan phải nghỉ việc để thực hiện cách ly, phòng ngừa y tế.

Trước những diễn biến trên, lực lượng công an đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật kết hợp thực hiện cao điểm xử lý nghiêm các vi phạm của công dân và cơ quan, tổ chức liên quan đến phòng, chống dịch.

Cụ thể, tính từ ngày 1/5 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc đã khởi tố 8 vụ án hình sự với 13 bị can để điều tra về các hành vi liên quan đến dịch bệnh. Trong đó, 3 vụ vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và an toàn ở nơi đông người; 1 vụ truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; 1 vụ chống người thi hành công vụ; 3 vụ tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép.

Lực lượng công an đã lập hồ sơ xử phạt 3.816 trường hợp với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Trong đó có 3.018 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; 39 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không chấp hành việc tạm dừng hoạt dộng; 48 trường hợp trốn tránh khai báo y tế; 49 trường hợp trốn tránh áp dụng các biện pháp cách ly; 61 doanh nghiệp vi phạm quy định không tuân thủ nguyên tắc 5K, để xảy ra tình trạng tập trung đông người...

Đặc biệt, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Lạc đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” tại thị trấn Yên Lạc do một nhóm công dân xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc lái xe đường dài Bắc - Nam không chấp hành việc khai báo, cách ly, phòng ngừa y tế khi từ vùng dịch về địa phương và cơ sở karaoke Galaxy không chấp hành nghiêm việc tạm dừng hoạt động.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra để làm rõ hành vi làm lây lan dịch bệnh theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, một số trường hợp khác tại các huyện Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc... đang được lực lượng công an khẩn trương thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan, khi có đủ cơ sở sẽ xử lý nghiêm khắc.

Từ tình hình trên, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, hãy tự giác, chủ động nghiên cứu, cập nhật, chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để tự bảo vệ cơ quan, cơ sở, cộng đồng.

Tích cực lên án, tố giác các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương, lực lượng công an nơi cư trú và Công an tỉnh qua số điện thoại đường dây nóng 069.2621.436.

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ cố tình vi phạm hoặc che giấu hành vi vi phạm, làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật.

Mai Thơ