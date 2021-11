Lấy ý kiến dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đối với UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Chiều 11/11, Đoàn Thanh tra Bộ Công an tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đối với UBND tỉnh.

Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Công an; Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đối với UBND tỉnh Vĩnh Phúc do lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an trình bày cho biết, Đoàn thanh tra Bộ Công an đã tiến hành thanh tra đối với UBND tỉnh và 7 đơn vị sở, ngành, UBND huyện, thành phố.

Qua thanh tra cho thấy, thời gian qua UBND tỉnh đã ban hành 15 văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện. Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 17 phạm nhân; Trại tam giam Công an tỉnh đã cấp 295 Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, 17 Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, 7 Giấy chứng nhận đặc xá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện được thanh tra đã lập 1.226 hồ sơ đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng, bàn giao hồ sơ cho UBND cấp xã nơi người chấp hành án cư trú; đã xét, đề nghị và được tòa án có thẩm quyền quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với 61 trường hợp án treo, giảm thời hạn chấp hành án đối với 1 trường hợp cải tạo không giam giữ, giải quyết cho 4 trường hợp người chấp hành án hình sự tại cộng đồng thay đổi nơi cư trú; cấp 860 giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt. UBND cấp xã được thanh tra đã tiếp nhận, lập hồ sơ theo dõi, quản lý 241 đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng, hiện đang quản lý 127 đối tượng

Công tác tuyên truyền về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng được UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các cơ quan truyền thông triển khai bằng nhiều hình thức.

Tuyên truyền hàng chục nghìn lượt trên hệ thống thống truyền thông của địa phương về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù.

Công tác tái hòa nhập cộng đồng được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai các biện pháp đào tạo nghề, vay vốn tạo việc làm bảo đảm cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp với ngành chức năng giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống; làm thủ tục đăng ký cư trú cho 124 trường hợp, cấp căn cước công dân cho 1.453 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh cũng còn một số tồn tại hạn chế cần kịp thời khắc phục.

Để nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Bộ Công an kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp thông báo Kết luận thanh tra đến các sở, ngành có liên quan đến nội dung thanh tra; xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng công tác chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn quản lý.

Ban hành chính sách phù hợp để khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tìm việc làm ổn định cuộc sống, học nghề, hòa nhập cộng đồng.

Công an tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về công tác thi hành án hình sự theo quy định; tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 133 của Chính phủ; chỉ đạo, hướng dẫn Công an cấp huyện, cấp xã tham mưu UBND cùng cấp thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người người chấp hành xong án phạt tù. Phối hợp với các ban, ngành , đoàn thể , tổ chức xã hội giúp đỡ những người người chấp hành xong án phạt tù khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh: Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, làm rõ được những tồn tại hạn chế của tỉnh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. UBND tỉnh nhận thức rõ và tiếp thu những tồn tại hạn chế được chỉ rõ trong dự thảo kết luận thanh tra. Đồng chí khẳng định với Đoàn thanh tra trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các cấp các ngành triển khai thực hiện tốt công tác này.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Công an cho rằng dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp phần nào ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng của tỉnh.

Đồng chí đề nghị tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; quan tâm xây dựng quỹ giúp đỡ cho người tái hòa nhập cộng đồng được học nghề, tạo việc làm. Tiếp tục quản lý chặt các đối tượng thi hành án tại cộng đồng, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Công an tỉnh rà soát, nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch, kiểm tra đôn đốc thực hiện công tác chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Đồng chí Chánh Thanh tra Bộ Công an mong muốn sau kết luận thanh tra, tỉnh nhận rõ những tồn tại hạn chế để khắc phục, thực hiện tốt hơn nữa chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Quang Nam