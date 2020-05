Việt Nam ngày thứ 17 không có ca mắc Covid-19 mới ngoài cộng đồng

Thống kê dịch bệnh sáng nay (3/5) cho thấy cả số người mắc và tử vong do Covid-19 trên thế giới đã có chiều hướng giảm. 24 giờ qua, 214 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới ghi nhận 80.884 ca mắc (thấp hơn ngày hôm trước hơn 12 nghìn ca), nâng tổng số ca mắc lên 3.481.162.

Mỹ vẫn là quốc gia có số người mắc tăng cao nhất với 29.555 ca (thấp hơn hơn 7 nghìn ca so với hôm trước), đưa tổng số ca mắc ở nước này lên 1.160.585. Ở châu Âu, số ca mắc mới ở hầu hết các quốc gia đều giảm; Anh có 4.806 ca, Tây Ban Nha có 2.579 ca, Ý có 1.900 ca và Pháp có 1.050 ca.

Số người tử vong giảm hơn 400 so với hôm trước nhưng vẫn ở mức cao (5.090 người). Hiện trên thế giới đã có 244.660 người tử vong do Covid-19. Ở Mỹ, hôm qua số người tử vong giảm xuống chỉ còn 1.688, thấp nhất trong mấy ngày gần đây. Mỹ đã có 67.441 người tử vong do dịch bệnh. Anh hôm qua có 621 ca, Ý có 474 ca, Tây Ban Nha có 276 ca và Pháp chỉ có 166 ca tử vong.

Ở Việt Nam, sáng nay Bộ Y tế thông báo không có thêm ca mắc mới. Như vậy hôm nay, nước ta bước sang ngày thứ 17 không có ca mắc mới ngoài cộng đồng, hiện vẫn chỉ có 270 trường hợp. Trong đó 219 bệnh nhân đã được điều trị khỏi; trong số 51 bệnh nhân đang điều trị, có 21 bệnh nhân đã âm tính.

Hiện còn 443 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi; 30.517 trường hợp tiếp xúc gần và trở về từ vùng dịch được theo dõi sức khỏe.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở trong nước đang được kiểm soát tốt; tuy nhiên, diễn biến trên thế giới rất phức tạp, khó lường. Nguy cơ dịch bệnh thâm nhập vào trong nước vẫn còn hiện hữu, do đó chúng ta cần không được chủ quan trong phòng chống dịch. Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị người dân tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp sau để phòng, chống dịch:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mạnh.

5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.

NP