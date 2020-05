Hơn 3,3 triệu người mắc; 234 nghìn người tử vong do Covid-19

Thông tin từ Bộ Y tế sáng nay (1/5) cho biết, 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận 3.307.660 người mắc Covid-19, tăng 87.649 người so với hôm trước. Trong danh sách bệnh nhân mắc Covid-19 mới có Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Mỹ vẫn là quốc gia có số bệnh nhân mắc mới tăng mạnh nhất với 30.629 ca, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở quốc gia này lên 1.095.023. Ở châu Âu, Anh hiện là nước có số bệnh nhân mắc Covid-9 tăng cao nhất. Hôm qua nước này có 6.032 ca, trong khi đó Tây Ban Nha chỉ có 2.740 ca, Ý có 1.872 ca và Pháp có 758 ca.

Số người tử vong do dịch bệnh tuy giảm so với hôm trước nhưng vẫn còn cao (5.859 trường hợp), nâng tổng số người tử vong do Covid-19 lên 234.074. Riêng Mỹ đã có 2.188 trường hợp, nâng tổng số người tử vong ở nước này lên 63.856. Ở châu Âu, Anh có số người tử vong cao nhất với 674 trường hợp, Pháp 289 trường hợp, Ý 278 trường hợp và Tây Ban Nha 268 trường hợp.

Ở Việt Nam, hôm nay bước sang ngày 15 không xuất hiện tình trạng lây lan ngoài cộng đồng, hiện vẫn có 270 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó 219 đã khỏi bệnh, trong số 51 bệnh nhân đang điều trị, có 15 bệnh nhân đã âm tính. Hiện còn 443 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi; 34.836 trường hợp tiếp xúc gần và trở về từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

NP