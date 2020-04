Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra các điều kiện để đón học sinh quay trở lại trường

Chiều 29/4, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh đã đi kiểm tra các điều kiện, biện pháp phòng chống dịch chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường trên địa bàn thành phố Phúc Yên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra các điều kiện để đón học sinh đi học trở lại tại Trường tiểu học Lưu Quý An. Ảnh: Thế Hùng

Kiểm tra thực tế tại Trường tiểu học Lưu Quý An- trường có số lượng học sinh đông nhất thành phố Phúc Yên với hơn 1.600 học sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị UBND thành phố Phúc Yên, ngành Giáo dục và Đào tạo cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch Covid -19, không được chủ quan, lơ là, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên khi quay trở lại trường.

Thành phố chỉ đạo các xã, phường phối hợp với các trường học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác phòng dịch cho học sinh, giáo viên. Chủ động phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên; thành lập tổ y tế thường trực tại trường thực hiện công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh; nghiên cứu, sắp xếp thời gian học cho các khối lớp phù hợp đảm bảo đúng quy định.

Đối với các trường học, cần khẩn trương thực hiện công tác dọn dẹp, vệ sinh phòng học, đồ dùng, đồ chơi, khuôn viên trường sạch sẽ, an toàn trước khi đón học sinh trở lại trường; phối hợp chặt chẽ với các phụ huynh trong việc theo dõi, giám sát sức khỏe của học sinh, nhất là bậc học mầm non, tiểu học để phát hiện sớm, báo cáo kịp thời các trường hợp có biểu hiện bất thường, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong trường học.

Thu Thủy