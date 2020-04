Ngày 28/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 tới Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.



Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh kết luận hội nghị.



Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do covid-19, tỉnh ta sẽ trích hơn 115 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ theo quy định. Để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch đảm bảo kịp thời, công khai, mình bạch, chính xác, đúng quy định, Ban Thường trực Ủy ban MTT tỉnh đã xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, giải pháp của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo quy định các nhóm đối tượng được hỗ trợ gồm: Người có công và gia đình chính sách; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Vì vậy, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên sẽ tiến hành giám sát UBND các cấp, các cơ quan chức năng có liên quan ngay từ khâu lập danh sách các đối tượng trong diện được hỗ trợ đến các bước chi trả tiền hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Phương thức giám sát được MTTQ các cấp áp dụng là phát huy giám sát của người dân ở khu dân cư, nhất là nội dung giám sát việc lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, giám sát việc niêm yết danh sách tại trụ sở UBND các xã phường đảm bảo thời gian nhằm không phát sinh khiếu kiện; giám sát tiến độ các bước triển khai và thực hiện chi trả chính sách.

Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn chủ động hướng dẫn Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư thành lập Tổ giám sát tại khu dân cư để thực hiện tốt việc tuyên truyền các nội dung chính sách đến người dân, hướng dẫn người dân kê khai, rà soát và lập danh sách theo từng đối tượng đề nghị hỗ trợ, không để bỏ sót đối tượng, hạn chế tối đa việc lạm dụng, trục lợi chính sách.

Qua các ý kiến đóng góp của các đại biểu về phương thức, đối tượng giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị lãnh đạo MTTQ các huyện, thành phố sớm triển khai Nghị quyết 42 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 đến MTTQ cơ sở.

Đồng thời, có sự phối hợp với các cơ quan liên quan: Phòng LĐ-TB&XH; BHXH ...để sớm có danh sách của 4 nhóm đối tượng được ưu tiên: người có công và gia đình chính sách; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ sớm thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá việc giám sát của cấp huyện, cấp xã, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị phản ánh đến cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo xử lý kịp thời những sai sót, vướng mắc nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Tin, ảnh: Hoàng Nga