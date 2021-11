Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân

Sáng 5/11, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục đào tạo năm 2021 và triển khai công tác giáo dục, đào tạo năm 2022 trong công an nhân dân (CAND). Trung tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.



Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng Học viện CSND, Đại học PCCC và Trường cao đẳng CSND I.





Trong năm 2021, các đơn vị, nhà trường đã bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các quy định của Bộ GDĐT, Bộ Công an để triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các trường CAND chú trọng hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tính liên thông, thống nhất; tổ chức dạy học trực tuyến đối với một số nội dung không thuộc danh mục bí mật nhà nước để đảm bảo vừa hoàn thành chương trình, vừa phòng chống đại dịch COVID-19; đổi mới hoạt động thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên, duy trì hoạt động lấy ý kiến phản hồi của công an các đơn vị, địa phương và các học viên về chất lượng đào tạo của nhà trường.

Tập trung hoàn thiện, đổi mới ngành, chuyên ngành đào tạo, chương trình đào tạo và phương thức đào tạo đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu. Một số học viện, trường CAND đã huy động cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên tăng cường, hỗ trợ công an một số địa phương trong vùng tâm dịch về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến đều đã thẳng thắn chỉ ra những kết quả đạt được cũng như một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc của công tác giáo dục đào tạo CAND trong năm 2021.

Nhiều ý kiến đề nghị Bộ Công an cần sớm ban hành chuẩn chương trình đào tạo theo khối ngành, nhóm ngành; tổ chức hội nghị tổng kết về chuẩn đầu ra để có sự thống nhất trong các trường CAND; xây dựng hoàn thiện bộ tiêu chí về đào tạo trực tuyến trong toàn lực lượng.

Các đơn vị chức năng của Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương cũng đề nghị các trường CAND tăng cường đào tạo kỹ năng xử lý tình huống cho học viên, xây dựng nội dung chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ ghi nhận những nỗ lực, đánh giá cao kết quả của giáo dục đào tạo trong CAND năm 2021. Thứ trưởng đề nghị Cục Đào tạo, công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09 ngày 1/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 thích ứng với đại dịch COVID-19.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, tăng cường cho lực lượng chiến đấu và công an các cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Đồng thời đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học; chú trọng chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, thực hiện đào tạo theo nhu cầu công tác; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới hơn nữa công tác tuyển sinh phù hợp với đặc điểm tình hình và đặc thù riêng; tăng cường công tác quản lý, giáo dục học viên, sinh viên; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành điều lệnh CAND.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục đào tạo, đổi mới phương pháp, nội dung dạy học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học theo hướng tinh thông và hiện đại; ứng dụng dạy học thông minh, tiếp tục thực hiện phương thức dạy và học trực tuyến ở các cơ sở giáo dục đại học có đủ điều kiện; đổi mới phương pháp dạy học thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19.

Thứ trưởng cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các học viện, trường CAND triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm theo lịch trình ngắn hạn và dài hạn; tập trung rà soát, đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương; bố trí sử dụng cán bộ phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và đại diện Bộ GDĐT đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GDĐT và Bằng khen của Bộ Công an tặng một số trường CAND và công an đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo năm 2021.

Tin, ảnh: Xuân Lan

(Công an tỉnh)