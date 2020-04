Sự kiện nổi bật 27/4/2020

6.Hà Nội dứt mưa, hửng nắng ấm

Do khối không khí lạnh đã dần suy yếu nên ở khu vực Bắc Bộ chỉ còn mưa rải rác một số nơi, nhiệt độ tăng 2-3 độ C so với hôm qua. Khu vực Hà Nội sáng và đêm nhiều mây, còn rét, ngày giảm mây, hửng nắng ấm với nền nhiệt cao nhất 25-27 độ C.

Khổng Đương (Theo hanoimoi.com.vn)