Ngày 4/11, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non ngoài công lập tại địa bàn có khu công nghiệp (KCN) trình tại kỳ họp kỳ họp lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Hà Thị Thanh Nhàn, Phó Trường Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Hà Thị Thanh Nhàn kết luận buổi thẩm tra. Ảnh : Dương Chung

Toàn tỉnh có 86/133 cơ sở mầm non tư thục đã được cấp phép thành lập trên địa bàn huyện, thành phố có KCN, huy động được trên 30% số trẻ là con em công nhân.

Và thực tế số trường mầm non công lập tại các khu vực có KCN đều quá tải, chưa đáp ứng được nhu cầu ra lớp của con em trên địa bàn. Đối với đội ngũ giáo viên mầm non, thu nhập thấp, nhiều áp lực…

Từ cơ sở thực tiễn đó, UBND tỉnh đã xây dựng Tờ trình dự thảo Nghị quyết “Quy định chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non ngoài công lập tại địa bàn có khu công nghiệp thuộc địa bàn tỉnh” nhằm hỗ trợ con em công nhân lao động tại KCN và đội ngũ giáo viên mầm non nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục tại các địa bàn có KCN được hỗ trợ 1 lần 20 triệu đồng để trang bị cơ sở vật chất theo danh mục quy định của Bộ GDĐT, thời gian hỗ trợ bắt đầu từ năm học 2021 -2022; trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN được hỗ trợ 220 nghìn đồng/ tháng, thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng/năm học; giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non theo hình thức dân lập, tư thục trên địa bàn có KCN được hỗ trợ 800 nghìn đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng/năm.

Kết luận buổi thẩm tra, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Hà Thị Thanh Nhàn nhất trí với các mức hỗ trợ đối với con em công nhân và giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục tại các địa bàn có KCN theo dự thảo Nghị quyết.

Riêng đối với hỗ trợ kinh phí trang bị cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non tư thục còn có nhiều ý kiến khác nhau do vậy HĐND tỉnh sẽ làm việc cụ thể với các sở, ngành liên quan để thống nhất. Đồng chí đề nghị Sở GDĐT hoàn thiện Tờ trình và hồ sơ theo quy định chuyển HĐND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -2026 xem xét, thông qua.

Minh Hường