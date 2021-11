Thực hiện chương trình “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương” do Hội LHPN tỉnh phát động, chiều 3/11, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Trường mầm non Hoa Hồng tổ chức chương trình trao 260 phần quà tặng các bệnh nhân của Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh, tổng trị giá hơn 20 triệu đồng.



Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Trường mầm non Hoa Hồng trao 260 phần quà tặng Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh

Hiện nay, trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc và điều trị cho 260 bệnh nhân tâm thần, trong đó có 40% bệnh nhân tâm thần không nơi nương tựa, lang thang, cơ nhỡ được trung tâm đưa về chăm sóc và nuôi dưỡng.

Những năm qua, mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, song bằng tình yêu thương, coi người bệnh như chính người thân của mình, các y, bác sĩ và cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sức khỏe của các bệnh nhân được cải thiện rõ rệt, nhiều bệnh nhân tự phục vụ được bản thân, thậm chí tái hòa nhập cộng đồng.

Những món quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, động viên của Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Trường mầm non Hoa Hồng dành cho các đối tượng yếu thế.

Tin, ảnh: Hương Thu - Yến

