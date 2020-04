Hơn 2,7 triệu người mắc, 190 nghìn người tử vong do Covid-19

Trên thế giới dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan mạnh. Thông tin từ Bộ Y tế sáng nay (24/4) cho biết 24 giờ qua, trên thế giới có thêm 80.412 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc dịch bệnh này lên 2.718.139. Riêng nước Mỹ, dịch bệnh chưa có dấu hiện dừng lại mà còn lây lan rộng hơn. Hôm qua nước này có tới 31.210 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 880.204. Ở châu Âu, dịch bệnh đang có chiều hướng chững lại. Hôm qua, Tây Ban Nha chỉ có 4.635 ca, Ý có 2.646 ca mắc Covid-19 mới.



Số người tử vong do Covid-19 tuy có giảm so với hôm trước nhưng vẫn có tới 6.369 trường hợp, trong đó riêng nước Mỹ đã có 2.169 trường hợp, nâng tổng số người tử vong do dịch bệnh ở nước này lên 49.485. Toàn thế giới đã có 190.635 người tử vong do Covid-19.

Ở Việt Nam bước sang ngày thứ 8 không có thêm bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Hôm qua có thêm 1 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 224, tỷ lệ khỏi bệnh đạt 84%. Trong số 44 bệnh nhân đang điều trị có 12 bệnh nhân âm tính lần 1, 8 bệnh nhân âm tính lần 2. Hiện còn 416 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi, 68.890 trường hợp tiếp xúc gần và trở về từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

