Lập Thạch sẵn sàng cho đại hội điểm cấp huyện

Là đơn vị được Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện của tỉnh, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được huyện Lập Thạch cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của huyện.



Đảng bộ thị trấn Lập Thạch chuẩn bị hội trường cho ngày tổ chức Đại hội Đảng bộ thị trấn.





Về Lập Thạch những ngày này mới thấy rõ sự khẩn trương, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lập Thạch Nguyễn Ngọc Anh cho biết: Đảng bộ huyện Lập Thạch có 59 chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc với hơn 8.600 đảng viên. Theo dự kiến, Đảng bộ huyện Lập Thạch tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 6 – 8/5/2020 tại hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao của huyện với 268 đại biểu tham dự.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, địa phương đang tiếp tục chờ sự hướng dẫn cụ thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng với công tác chuẩn bị đại hội của huyện, Lập Thạch tích cực chỉ đạo làm tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Lập Thạch ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ các cấp. Huyện phân công cán bộ hướng dẫn nắm bắt tình hình Đại hội Đảng bộ các cấp và tổng hợp ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện; thành lập tổ công tác giúp BTV Huyện ủy chỉ đạo đại hội điểm; đôn đốc hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp.

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, BCH Đảng bộ huyện biểu quyết số lượng 268 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện. Về công tác chuẩn bị văn kiện, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội được BTV Huyện ủy thực hiện chu đáo qua các khâu, các bước và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy để hoàn thiện dự thảo văn kiện, chuẩn bị in ấn phục vụ đại hội.

Về công tác nhân sự, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo rà soát thực trạng cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hiện nay, BCH Đảng bộ huyện có 36 đồng chí, trong đó, 32 đồng chí đủ tuổi tái cử, 4 đồng chí không đủ tuổi tái cử; Ban Thường vụ Huyện ủy có 11 đồng chí, trong đó 10 đồng chí đủ tuổi tái cử. BTV Huyện ủy chỉ đạo xây dựng phương án nhân sự cấp ủy và báo cáo xin ý kiến BTV Tỉnh ủy.

Về công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng được các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh. Huyện ủy chỉ đạo lực lượng công an phối với các cơ quan liên quan tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau đại hội, đặc biệt chú ý các địa bàn có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Lập Thạch, qua đăng ký, Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn dự kiến tổ chức xong trước ngày 12/4, nhưng do tình hình dịch bệnh, tính đến ngày 27/3, trên địa bàn huyện Lập Thạch có 10/20 Đảng bộ các xã, thị trấn tiến hành đại hội xong, còn 10 đơn vị xã, thị trấn tạm hoãn thời gian tổ chức đại hội theo quy định Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương dù chưa đại hội nhưng đã chuẩn bị xong các khâu, các bước đang chờ hướng dẫn cụ thể của Trung ương, tỉnh thì sẽ tiến hành đại hội. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện chọn Đảng bộ xã Sơn Đông làm điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội. Qua đại hội ở một số đơn vị cho thấy, nhiều đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng bộ xã, thị trấn trúng cử với 100% số phiếu đồng thuận, điển hình như các xã Xuân Lôi, Văn Quán, Đồng Ích, Tiên Lữ, Triệu Đề và thị trấn Hoa Sơn.

Với tinh thần đoàn kết, sự chuẩn bị chu đáo, tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp.

Bài, ảnh: Thanh Tuyền