Huyện Vĩnh Tường phạt 4 trường hợp tụ tập uống rượu tại nhà người cách ly 30 triệu đồng

Ngày 15/4, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành các quyết định xử phạt 4 công dân ở xã Vĩnh Thịnh (gồm: H.T.A, sinh năm 1982, thôn An Thượng; T.H.S, sinh năm 1977 ở thôn Khách Nhi Ngược; Đ.V.S, sinh năm 1960 ở thôn An Lão Xuôi; N.V.M, sinh năm 1970 ở thôn Trại Trì) với tổng số tiền 30 triệu đồng (mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng) vì hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 11, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trước đó, vào sáng 10/4, 4 trường hợp trên tụ tập uống rượu tại nhà ông Ng.V.M ở thôn Trại Trì (hộ có người đang thực hiện biện pháp cách ly nhà để phòng chống Covid-19).

