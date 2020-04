Hơn 100.000 người đã tử vong do Covid-19

Bộ Y tế sáng nay cho biết 211 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận bệnh nhân mắc Covid-19, tăng 1 quốc gia so với hôm qua. Số người mắc Covid-19 trong 24 giờ qua cũng tăng kỷ lục với 94.370 ca, nâng tổng số ca mắc trên thế giới lên 1.697.533.

Mỹ vẫn là nước dịch bệnh đang bùng phát mạnh khi số ca mắc luôn ở mức cao. Hôm qua quốc gia này có tới 33.483 ca mắc Covid-19 mới; Tây Ban Nha có 5.051, Đức có 4.936 và Ý có 3.951 ca, đưa tổng số ca mắc ở các quốc gia này lên lần lượt là 502.049, 158.273, 122.171 và 147.577.

Số người tử vong do Covid-19 tuy có giảm so với hôm trước nhưng vẫn ở mức cao với 6.994 ca. Riêng ở Mỹ hôm qua số người tử vong tăng so với hôm trước với 2.028 ca; Tây Ban Nha có 634, Ý có 579 và Đức có 160 ca.

Tại Việt Nam, sáng nay không có thêm ca mắc mới, hiện tổng số có 257 ca. Trong đó có 144 bệnh nhân đã điều trị khỏi, còn 113 bệnh nhân đang được điều trị tại 16 cơ sở y tế.

N.P