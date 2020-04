Phụ nữ Công an huyện Tam Đảo tự làm 350 chiếc mũ chắn giọt bắn phòng ngừa lây nhiễm Covid -19

Những ngày qua, ngoài việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn, hội viên trong Chi hội Phụ nữ Công an huyện Tam Đảo đã vận động hội viên quyên góp tiền, tìm mua vật liệu, tranh thủ ngoài giờ làm việc, các ngày nghỉ để tự làm mũ chắn giọt bắn phòng, chống Covid -19 để trang bị cho đồng chí, đồng đội và các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

Hội viên Chi hội Phụ nữ Công an huyện Tam Đảo làm mũ chắn giọt bắn phòng, chống dịch Covid - 19.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an huyện Tam Đảo Lê Thị Thủy cho biết: Với đặc thù là lực lượng chiến đấu tập trung, trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, thường xuyên tiếp xúc, làm việc với nhiều người, trong khi trang bị bảo hộ y tế chưa đáp ứng đủ, nếu chẳng may một đồng chí, đồng đội bị nhiễm dịch bệnh thì cả đơn vị sẽ phải cách ly gây ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Trong 2 ngày (4 - 5/4), hội viên Chi hội Phụ nữ Công an huyện Tam Đảo đã tự làm 350 chiếc mũ chắn giọt bắn để tặng cán bộ chiến sĩ Công an huyện và các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt, tổ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Tam Đảo và huyện Tam Dương.

Ngoài ra, Chi hội phụ nữ còn phối hợp với Chi đoàn thanh niên Công an huyện tổ chức phát 350 chiếc khẩu trang vải và 30 chai nước sát khuẩn 500ml tại Trường THCS Minh Quang - Tam Đảo; phát khẩu trang miễn phí cho người nghèo.

Hưởng ứng Chương trình “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, 100% hội viên phụ nữ Công an huyện đã nhắn tin ủng hộ, chung tay góp sức chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: Tuyết Dung (Công an huyện Tam Đảo)